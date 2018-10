Rouw, geweld en cokehandel in ruige serie Mocro Maffia

Een voortvluchtige crimineel scheurt door Amsterdam met de politie op zijn hielen, en met zijn huilende dochtertje in de bijrijdersstoel. De eerste vier doden zijn dan al gevallen, de helft onschuldige burgers, en dit is nog maar het begin.

De serie Mocro Maffia, vanaf donderdag op Videoland, laat op authentiek voelende wijze de nog lopende bendeoorlog in de Nederlandse cocaïnehandel zien. De eerste twee afleveringen zitten vol actie en snel escalerend geweld. Pas in de derde aflevering mag je even op adem komen en krijg je uitleg over de relatie tussen de personages.

De serie is geïnspireerd door het journalistieke boek Mocro Maffia van Marijn Schrijver en Wouter Laumans. Opvallend in de wereld die ze beschrijven is het buitensporige en openlijke geweld, en dat de politie aanvankelijk geen enkele greep had op de moordzaken.

De personages en het plot in de serie zijn verzonnen. De makers wilden de vrijheid hebben zelf iets te scheppen. Een andere reden om bij de echte gebeurtenissen weg te blijven is dat ze nog te vers zijn. Denk bijvoorbeeld aan de achtergebleven, rouwende families. Omdat sommige locaties niet wilden meewerken aan een serie met de titel Mocro Maffia werd tijdens de opnames de werktitel gebruikt: Rwina. Straattaal voor chaos.

Ruig en grauw

Volgens Thijs Römer – showrunner samen met hoofdrolspeler Achmed Akkabi – gaat Mocro Maffia over broedermoord. Op twee manieren: in de ruzies tussen twee voormalige vrienden, en die tussen een misdaadjournalist en zijn protegé. Voor het ruige, grauwe karakter lieten de makers zich inspireren door de Italiaanse maffiaserie Gomorra. Op de authenticiteit hebben ze extra goed gelet. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de dialogen; een mengsel van Nederlands, straattaal, Arabisch, Berbers. Gelukkig wordt het ondertiteld. En iedereen moest wel precies de juiste trainingspakken dragen. Römer: „Heb je Paris Saint-Germain dan loop je er lekker bij. AS Monaco zit dan weer een stukje minder.”

Mocro Maffia is alleen te zien op Videoland, de online abonneedienst van RTL. Sinds 2015 probeert Videoland te concurreren met Netflix door zelf series te maken. Vaak komen die series ook op tv-zender RTL4, maar Mocro Maffia blijft exclusief voor abonnees. Volgens Römer is de serie ook veel te gewelddadig om primetime op een open tv-zender te laten zien. Ze kregen van Videoland alle vrijheid om te maken wat ze wilden, zoals ook Netflix-series zonder bemoeienis van bovenaf worden gemaakt. Alleen was het budget niet ‘netflixiaans’: 2,5 ton per aflevering, vergelijkbaar met Penoza.

‘Mocro Maffia’ is de lekker bekkende verzamelnaam in deze chaotische bendeoorlog, maar de criminelen zijn van diverse afkomst. Dat laat de serie ook zien. Maar toch, wordt met de serie niet het vooroordeel bevestigd dat Marokkaanse Nederlanders criminelen zijn? Nasrdin Dchar, een van de hoofdrolspelers: „Om die reden heb ik altijd geweigerd om stigmatiserende rollen te spelen. Dit is de eerste keer dat ik een crimineel speel.”

Maar Mocro Maffia is anders, stelt Dchar, omdat de rollen diepte en een culturele achtergrond krijgen. „Ik wil best een boef spelen, maar dan wel een boef met een verhaal.” Bovendien krijgt hier een hele generatie acteurs met een migratieachtergrond de kans zich te presenteren.

Middenklasse-kijker

Voor de veiligheid krijgt de middenklasse-kijker een herkenbare gids mee: Daan Schuurmans speelt een drinkende misdaadjournalist met een doodzieke echtgenote (Anniek Pheifer). Gomorra meets ‘Komt een vrouw bij de dokter’. Voor Römer ging het erom dat je met het verhaal van de journalist zo nu en dan uit het duistere verhaal kunt stappen om op adem te komen. Zijn voorbeeld hierin was de serie Narcos, waarin een witte Amerikaanse rechercheur voor de lucht en herkenning zorgt.

Iedere aflevering begint met een fremdkörper: een historisch lesje verteld door de journalist. De tweede aflevering begint zo met rouwende vaders. De mannen die uit Marokko zijn gekomen om hun kinderen in Nederland een beter leven te geven, vliegen nu weer terug naar Marokko, om hun doodgeschoten zonen te begraven.

Serie Mocro Maffia, acht afleveringen. Vanaf donderdag op Videoland.