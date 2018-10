Hoofdstad wil af van letters ‘I Amsterdam’

Al bijna vijftien jaar lang is het gezichtsbepalend voor de citymarketing van de gemeente Amsterdam: de reusachtige letters ‘I Amsterdam’ voor het Rijksmuseum. Hordes toeristen gaan er dagelijks mee op de foto en het heeft navolging gevonden in steden over de hele wereld.

Nu wil de Amsterdamse politiek ervan af. Deze woensdag diende raadslid Femke Roosma (GroenLinks) een motie in die het college oproept de letters weg te halen en helemaal te stoppen met de promotie van Amsterdam in het buitenland. Ze krijgt steun van een meerderheid in de raad.

‘I Amsterdam’ is volgens GroenLinks een symbool geworden voor de groeiende stroom toeristen die de hoofdstad onder druk zet. In 2017 bezochten 21 miljoen mensen Amsterdam, in 2025 zullen dat er jaarlijks 23 miljoen zijn – al is die voorspelling volgens sommige onderzoekers achterhaald en zullen het er veel meer zijn. Het massatoerisme stuit op steeds meer weerstand bij bewoners.

Het Amsterdamse college zint op nieuwe maatregelen om de bezoekersstroom in te perken. Zo gaat de toeristenbelasting omhoog, verdwijnen cruiseschepen op termijn uit de stad en wordt er onderzoek gedaan naar een totaalverbod op vakantieverhuur via Airbnb in sommige buurten.

GroenLinkser Roosma denkt niet dat het verdwijnen van ‘I Amsterdam’ per saldo gaat zorgen voor minder toeristen. Het gaat haar om iets anders, zegt ze. „De boodschap van ‘I Amsterdam’ is dat we allemaal individuen in de stad zijn. We willen iets anders uitstralen: diversiteit, tolerantie, solidariteit.”

De letters werden in 2004 bedacht door reclamebureau KesselsKramer. Het was het geesteskind van toenmalig wethouder Frits Huffnagel (VVD).