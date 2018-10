Harrie Smeets (57) nieuwe bisschop van Roermond

Harrie Smeets (57), nu deken in Venray, wordt de nieuwe bisschop van Roermond. Hij volgt Frans Wiertz op, die vorig jaar december terugtrad omdat hij 75 jaar werd.

De benoeming van een nieuwe bisschop in Roermond liet lang op zich wachten. Dat kan te maken hebben met de machtsverhouding in de Nederlandse kerkprovincie: met drie zittende behoudende bisschoppen op de lijn van kardinaal Wim Eijk en drie iets vooruitstrevendere bisschoppen op de lijn van paus Franciscus kan de zevende – die in Limburg – de doorslaggevende figuur zijn.

De Limburger meldde dit voorjaar dat het Vaticaan een door het bisdom en de Nederlandse bisschoppenconferentie opgestelde lijst met kandidaten zou hebben afgewezen. Mogelijk waren de genoemde mannen niet naar de zin van de paus. Smeets geldt als een aanhanger van de aanpak van Franciscus, die soms warmte lijkt te verkiezen boven leerstelligheid.

Lid van hoogste adviescollege

Smeets werd geboren in Heerlen en groeide op in Born. Hij rondde eerst een studie Nederlands af, voordat hij op zijn 25ste aan een priesteropleiding op Rolduc in Kerkrade begon. Na zijn wijding werkte hij als kapelaan en pastoor in Weert, Thorn, Wessem, Maastricht en Venray. De afgelopen drie jaar maakte Smeets als kanunnik al deel uit van het hoogste adviescollege van het bisdom, het kathedraal kapittel, en was hij nauw betrokken bij de benoeming van nieuwe priesters.

Smeets’ naam deed al enige tijd de ronde als mogelijke bisschop. Anderen die werden genoemd waren Rob Merkx (deken van Roermond), Lambert Hendriks (rector van Rolduc), Bert van Megen (nuntius in Soedan en Eritrea), en Everard de Jong (hulpbisschop van Roermond).

De wijding van Smeets tot bisschop vindt plaats in de kathedraal van Roermond, waarschijnlijk op 8 december.