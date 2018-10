Golfbaan Naarderbos inzet van Gooise vastgoedvete

Tegen de achtergrond met strak gemaaide greens en Gooise golfers lopen verhuizers van Mondial Movers met dozen voorbij. Hun klus zit er bijna op. De eetzaal van het gigantische clubhuis Waterfront is nagenoeg leeggeruimd. Op een van de schermen draait nog een filmpje van de golfbaan en het restaurant in betere tijden. Bij de receptie staat een rek met golfkleding, korting: 70 procent.

Naar eigen zeggen biedt golfbaan Naarderbos „alles om sportief te genieten in een prachtige entourage”. Tot voor kort althans. Wie nu de website van de golfbaan bezoekt, landt op de petitie Fore Naarderbos – fore is een waarschuwing die golfers gebruiken als iemand in de baan van de bal staat. „Voor 19 oktober zullen wij ons pand moeten verlaten en hebben wij geen clubhuis meer tot onze beschikking”, leert de tekst. Daardoor dreigt sluiting van de golfbaan. Naarderbos wil graag een nieuw clubhuis bouwen, maar loopt „tegen een gemeentelijke deur aan die potdicht zit”. Of inwoners van Gooise Meren (Bussum, Naarden en Muiden) even willen tekenen om hun onvrede aan de gemeente kenbaar te maken.

Have a great day

De golfbaan is toneel van een hoogopgelopen zakelijk geschil. Hoofdrolspeler is vastgoedondernemer Michael van de Kuit (nummer 292 in de Quote500): eigenaar van vastgoedbedrijf Nedstede, dat via gelieerde vennootschappen sinds vorig jaar exploitant is van de golfbaan en (nog een week) huurder van het clubhuis. Hij ondertekent zijn mails uiterst vriendelijk met „Have a great day and enjoy!!”, maar schuwt de confrontatie niet. Wie onenigheid heeft gehad met Van de Kuit, kan het logo van huisadvocaat Fort Advocaten dromen.

Deze zomer kwam het al tot conflicten rond de overnames van het Gelredome-stadion in Arnhem en speelhal Tunfun in Amsterdam. Van de Kuit, de koper, claimde in beide gevallen een deal, de eigenaren zagen dat anders. Na een kort geding, beslaglegging (Gelredome) en dreiging met een rechtszaak (Tunfun) kreeg Van de Kuit zowel in Arnhem als Amsterdam zijn zin. „Als ik vind dat ik gelijk heb, dan strijd ik voor mijn gelijk”, zei hij daarover tegen NRC.

Met de gemeente Gooise Meren ligt Van de Kuit sinds vorig jaar overhoop. Aanleiding was een belasting die de gemeente wilde heffen over kaartjes van speelpark Oud Valkeveen, eveneens eigendom van Van de Kuit. Hij dreigde daarop het park te sluiten en richtte rond de gemeenteraadsverkiezingen zelfs een politieke partij op om de heffing van tafel te krijgen.

Lees meer over het conflict rond het speelpark: De Gooise gevechten van Michael van de Kuit

De taks verdween, maar het geruzie hield aan. Het ‘dossier Van de Kuit’ kostte de gemeente dit jaar tot en met juli al 450.527 euro aan extra kosten, schreef wethouder Jan Franx (ruimtelijke ontwikkeling, VVD) in september aan de gemeenteraad. Zo nam de gemeente speciaal voor kwesties rond Van de Kuit het sjieke Zuidas-advocatenkantoor Van Doorne in de arm.

Indirect betaalt Van de Kuit daar nu zelf de prijs voor. Want hij heeft de gemeente nodig in zijn conflict met de verhuurder van clubhuis Waterfront. Eind september zette de rechter een streep door een plan dat Van de Kuit had bedacht om via een kort geding een fors lagere huur te bedingen voor het enorme gebouw aan het Gooimeer. Bij aankoop van de golfbaan vorig jaar nam hij het bestaande huurcontract tot 2054 voor de hoofdruimtes over. Totale huursom, zo blijkt uit een vonnis: ruim 3 ton per jaar. Daar kwamen nog tonnen voor andere ruimtes bovenop.

Veel te duur om rendabel te kunnen exploiteren, vindt Van de Kuit. Niet voor niets was een aantal voorgangers failliet gegaan. Ook nu leed de golfbaan verlies. De huurbetalingen aan de gebroeders Dino en Frank Weijtboer, eigenaren van het clubhuis, werden vervolgens gestaakt en het exploitatiebedrijf ging dit voorjaar tijdelijk in surseance. De bewindvoerder zegde daarop het huurcontract op. En via de rechter probeerde Van de Kuit vervolgens een nieuw, ‘marktconform’ huurcontract af te dwingen.

Spelers op golfbaan Naarderbos Foto ANP

Zijn advocaat schermde tijdens de zaak met taxaties waaruit blijkt dat de huurprijs eigenlijk een derde zou moeten zijn van het oorspronkelijke bedrag. Ook betoogde hij met een notariële akte in de hand dat de gebroeders Weijtboer ondanks de opzegging verplicht zijn het clubhuis aan de exploitant van de golfbaan te verhuren: Michael van de Kuit.

Onzin, betoogden de broers. Hij had het huurcontract toch zelf opgezegd? Bovendien wist hij waar hij voor tekende toen hij de golfbaan overnam. De rechtbank Midden-Nederland gaf de gebroeders Weijtboer in kort geding gelijk en noemde hun uitleg „aannemelijk”.

Het gevolg: Van de Kuit moet volgende week vrijdag, als de huurovereenkomst eindigt, zijn vertrokken uit het clubhuis.

Handhaven

Een golfbaan zonder clubhuis met koffie en kleedruimtes, dat gaat niet volgens Van de Kuit. Daarom heeft hij een oplossing bedacht. De vastgoedbaas heeft een strandpaviljoen op de kop getikt en wil dat bij de afslagbaan neerzetten als tijdelijk clubhuis.

Maar daar is een vergunning voor nodig. Van de gemeente. En die is geenszins van plan Van de Kuit met spoed een nieuw, eigen clubhuis te laten bouwen. „Dat kan niet”, zegt wethouder Franx. „Hij moet een officiële vergunningaanvraag indienen. Er is geen enkel bedrijf waarvoor dat anders is.”

Van de Kuit vindt zo’n officieel proces te lang duren. Golfbaan Naarderbos heeft spelers daarom opgeroepen „een signaal” af te geven aan de gemeente. Sommige golfers klommen daadwerkelijk in de pen, blijkt uit mails. „Als golfer maar ook als inwoner in uw gemeente Muiderberg worden mijn medegolfers en ik ernstig gedupeerd wanneer er niet snel een passende oplossing wordt gevonden”, schrijft er een naar het college. „Als enthousiast golfer op Naarderbos ben ik zeer verontrust en teleurgesteld over de situatie rondom de golfbaan”, schrijft een ander.

"Mijn medegolfers en ik worden ernstig gedupeerd wanneer er niet snel een passende oplossing wordt gevonden"

Wethouder Franx is niet onder de indruk. De gemeente is wat hem betreft helemaal geen partij in het conflict tussen de gebroeders Weijtboer en Van de Kuit. De laatste laat telefonisch weten in het uiterste geval ook zonder gemeentelijke toestemming het noodpaviljoen neer te zetten, als een „moderne Robin Hood”. „Dat ben ik de golfers verplicht. Ik het ga het hoe dan ook neerzetten.”

Franx belooft op zijn beurt dat hem dan maar een keuze rest: „Dan moeten wij gaan handhaven.”

In dat geval is het „einde oefening” voor golfbaan Naarderbos, zegt Van de Kuit. „En dat betekent verloedering van dit gebied. Is dat wat we willen?”

Aanvulling (11 oktober 2018): De passage over de huursom van de ruimtes van de golfbaan is verduidelijkt.