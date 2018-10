Gelderland wil einde laagvliegroutes voor opening Lelystad Airport

De provincie Gelderland wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de lage vliegroutes van en naar het vliegveld van de baan zijn. De provincie vindt toezeggingen van de regering onvoldoende. Dit aangescherpte standpunt kan leiden tot nieuw uitstel voor Lelystad Airport als dependance van Schiphol. Na twee keer uitstel is de opening nu gepland voor 2020.

Dat blijkt uit een brief die Gedeputeerde Staten van Gelderland woensdag heeft gestuurd naar Provinciale Staten. Het college van Gedeputeerde Staten heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) begin september gevraagd om te garanderen dat het langdurig laagvliegen boven de provincie binnen drie jaar na de opening van het vliegveld zal stoppen. Op 1 oktober stuurde de minister een antwoord. Het college constateert: „Een harde garantie dat de laagvliegroutes per 2024 verleden tijd zijn, is er niet.” Omdat er geen zicht is op het verdwijnen van de overlast, wil de provincie eerst een „gedragen oplossing” tegen het langdurig laagvliegen. „Tot die tijd kan Lelystad Airport niet open.”

De lage vliegroutes boven Oost- en Noord-Nederland, nodig om onder het vliegverkeer voor Schiphol te blijven, zorgen voor breed verzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Bewoners uit diverse provincies vrezen geluidshinder en vervuiling door het vliegen op 1.800 meter hoogte. Het vliegveld moet vakantievluchten van Schiphol overnemen. In eerste instantie gaat het om 10.000 vliegbewegingen (starts en landingen) per jaar, op termijn groeit het aantal naar 45.000 vliegbewegingen (Schiphol zit aan de limiet van 500.000).

Pas na de herziening van het hele Nederlandse luchtruim, volgens plan voltooid in 2023, kunnen de vliegtuigen voor Lelystad hoger vliegen. Recent is echter onduidelijkheid ontstaan over deze planning. Gelderland en Overijssel, ondersteund door Friesland, Utrecht en Drenthe, willen meewerken aan de luchtruimherziening om de belangen van hun inwoners te kunnen behartigen, zo schrijven zij woensdag aan het ministerie.

De relatie tussen luchtruimherziening en laagvliegroutes ligt politiek zeer gevoelig. Na de herindeling moet de overlast voorbij zijn. De topman van Luchtverkeersleiding Nederland, verantwoordelijk voor de complexe operatie, zei eerder in NRC dat hij niet kan toezeggen dat er na 2023 niet langdurig op 1.800 meter wordt gevlogen boven Gelderland en Overijssel. Minister Van Nieuwenhuizen heeft in Kamerdebatten steeds gezegd dat hogere routes een voorwaarde zijn bij de herziening. In haar brief aan de provincie Gelderland schrijft zij dat „hogere aansluitroutes randvoorwaardelijk zijn voor de latere doorgroei naar 45.000 bewegingen”.