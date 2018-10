Gascentrale Maasbracht in 2020 weer open

De Clauscentrale in het Limburgse Maasbracht gaat weer open. De gascentrale van energiebedrijf RWE werd in 2014 gesloten, maar zal in 2020 weer in werking worden gesteld, bevestigt een woordvoerder van RWE. Tot die tijd zullen nog onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Ook zal er personeel moeten worden aangenomen.

Reden om de Clauscentrale uit de mottenballen te halen, is onder meer de gestegen stroomprijs en de grotere energiebehoefte, volgens RWE. Daarnaast zijn er plannen de centrale aan te sluiten op het Belgische elektriciteitsnet.

Een lage stroomprijs was reden voor RWE de centrale, die pas in 2012 in gebruik werd genomen door het energiebedrijf, twee jaar na opening weer te sluiten. Er was toen een groot aanbod aan goedkope gesubsidieerde stroom van Duitse windparken en zonnedaken. Door de gestegen energieprijs wordt de centrale voor RWE nu weer rendabel.

Ook het hogere gebruik van duurzame energie is reden om de Clauscentrale weer in gebruik te nemen. De aanvoer van duurzame energie is afhankelijk van de zon en de wind. Daardoor is er volgens de woordvoerder meer behoefte aan “regelbaar vermogen”, “stroom die je kunt inzetten wanneer je wilt”.

België

RWE is bovendien in gesprek met de Belgische overheid om de energiecentrale aan te sluiten op het Belgische elektriciteitsnet. In België dreigt een stroomtekort door de sluiting van kernenergiecentrales. RWE wil met de Clauscentrale een deel van dat tekort aanvullen. Als het bedrijf dat mag doen, moet nog wel een kabel aangelegd worden.

Dat er steeds minder gas uit Groningen zal komen, is geen probleem voor de Clauscentrale, volgens de woordvoerder. “De centrale is geschikt voor zowel Gronings gas als buitenlands gas.” Komende tijd zal RWE nog contracten moeten afsluiten met buitenlandse partijen om gas over de grens te halen.

De Clauscentrale heeft een vermogen van 1.304 megawatt en kan elektriciteit leveren aan zo’n drie miljoen huishoudens.