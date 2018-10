Filmoverzicht: ‘Burning’ is thriller die blijft zinderen, Breivik versus Noorwegen in ’22 July’

●●●●● Night School: Komedie ‘Night School’ presenteert de puberale humor met verve. Jammer van de zoetsappige plot en uitgekauwde grappen. Lees de recensie: Smakelijk gespeeld, te veel puberale grappen Regie: Malcolm D. Lee. Met: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Taran Killam, Romany Malco. In: 52 bioscopen

●●●●● Leaning Into the Wind: Documentaire De Britse kunstenaar Andy Goldsworthy werkt met de elementen van het landschap. De betoverende docu ‘Leaning Into the Wind’ houdt zijn werk wat langer vast. Lees de recensie: Beeldhouwen met regendruppels Regie: Thomas Riedelsheimer. In: 16 bioscopen

●●●●● Zwaar verliefd!: Romantische komedie De sympathieke romkom ‘Zwaar verliefd!’ stapt niet in de valkuil van rolbevestigende grappen over overgewicht. Lees de recensie: Afvallen prima, maar niet voor een man Regie: Jamel Aattache. Met: Barbara Sloesen, Jim Bakkum, Abbey Hoes, Jamie Grant, Davy Eduard King. In: 112 bioscopen

●●●●● Sobibor: Oorlogsfilm Het Russische ‘Sobibor’ is een drama over de opstand in het concentratiekamp in Polen in 1943. De film roept vele vragen op. Lees de recensie: Smaakvol drama over een concentratiekamp, kan dat? Regie: Konstantin Khabensky. Met: Konstantin Khabensky, Christopher Lambert. In: 16 bioscopen

●●●●● Bad Times at the El Royale: Thriller ‘Bad Times at the El Royale’ is een gestileerde, maar levenloze thriller, die volstrekt niet uit de verf komt. Zonde van al die goede acteurs. Lees de recensie: Gaapsessies bij de ‘El Royale’ Regie: Drew Goddard. Met: Jeff Bridges, Jon Hamm, Cynthia Erivo, Dakota Johnson. In: 69 bioscopen

●●●●● Superjuffie!: Jeugdfilm ‘Superjuffie!’ is misschien niet bijster origineel. Maar de film charmeert en hoofdrolspeelster Dieuwertje Dir is een ontdekking. Lees de recensie: Oer-Hollandse superheldin Regie: Martijn Smits. Met: Diewertje Dir, Harry Piekema, Carly Wijs, Hassan Slaby. In: 136 bioscopen

●●●●● Rafaël: Drama ‘Rafaël’ van Ben Sombogaart is geïnspireerd op de huidige vluchtelingencrisis. Een Nederlandse vrouw strijdt voor haar man, die vastzit in een vluchtelingenkamp. Lees de recensie: Melody Klaver versus ‘Fort Europa’ Regie: Ben Sombogaart. Met: Melody Klaver, Nabil Mallat, Mehdi Meskar, Medina Schuurman, Claude Musungayi. In: 39 bioscopen

●●●●● Los Bando: Jeugdfilm In de zeer leuke Zweeds-Noorse jeugdfilm ‘Los Bando’ kan een beginnend bandje plotseling meedoen aan een muziekcompetitie. Maar hoe komen ze in het afgelegen Tromsø? Lees de recensie: Niet te versmaden Noorse roadmovie voor kids Regie: Christian Lo. Met: Tage Hogness, Jakob Dyrud, Tiril Marie Høistad Berger, Jonas Hoff Oftebro. In: 13 bioscopen

●●●●● Burning: Thriller Lee Chang-dong levert met 'Burning' een ingenieuze thriller af die nog lang blijft zinderen. Lees de recensie: Broeien met Schrödingers kat Regie: Lee Chang-dong. Met: Yoo Ah-In, Steven Yeung, Jeon Jong-seo. In: 26 bioscopen