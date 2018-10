EU-ministers kiezen de middenweg voor terugdringen CO2-uitstoot auto’s

Vijfendertig procent. Dat is de inzet van de klimaatministers van de Europese Unie voor het meest betwiste getal van 2018: de uitstoot van broeikasgas CO 2 door auto’s en bestelbusjes in 2030. In Luxemburg spraken ze dinsdagavond af dat nieuwe auto’s vanaf 2030 35 procent minder CO 2 mogen uitstoten dan ze in 2021 doen. Voor bestelwagens geldt een vermindering van 30 procent.

Ze kiezen daarmee precies het midden tussen het ambitieuze Europees Parlement, en de minder ambitieuze Europese Commissie. Het parlement eiste vorige week een reductie van 40 procent in 2030 voor auto’s én busjes. De Europese Commissie wil 30 procent vermindering voor beide categorieën.

Het akkoord werd bereikt na ruim dertien uur overleg. Nu de klimaatministers dit akkoord hebben, voeren het Europees Parlement en de Europese Commissie deze woensdag nader overleg. Het is dus nog mogelijk dat de uiteindelijke CO 2 -limieten hoger (of, als het gek loopt, lager) uitvallen.

Duitsland autoland

Vooral Duitsland had van tevoren moeite met harde CO 2 -limieten en wilde niet verder gaan dan 30 procent. Het land is bang dat sterkere limieten de lokale auto-industrie, de grootste van Europa, in gevaar brengen en dat ze zorgen voor banenverlies. Een week voordat het Europees Parlement instemde met de ambitieuze doelstelling van 40 procent reductie, liet bondskanselier Angela Merkel weten dat het wat haar betreft bij 30 procent blijft.

Op haar opmerking kwam harde kritiek. Merkel zei het vlak voor haar regering met een akkoord voor het opschonen van de vieze Duitse dieselvloot kwam. Critici verwijten haar nu dat de Duitse regering lage CO 2 -doelen uitruilt tegen medewerking van de auto-industrie bij het oplossen van het door die bedrijfstak zelf veroorzaakte dieselschandaal.

Duitsland vreest dat al te strenge limieten zijn auto-industrie bedreigen

Duitsland werd in de wens om de verplichte vermindering van de uitstoot laag te houden gesteund door onder andere Tsjechië, dat ook een belangrijke auto-industrie kent. Het zorgde dinsdag bij de in Luxemburg verzamelde ministers voor irritatie.

Nederland is één van de landen, naast onder meer Zweden, Ierland en Luxemburg, die inzetten op veel drastischere maatregelen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Klimaat, D66) riep maandag samen met vijf Europese collega’s in een open brief in de Financial Times op tot concrete maatregelen wat betreft de uitstoot van auto’s. „Om succes te boeken bij onze klimaatdoelen is het essentieel dat we een eerlijke bijdrage vragen aan de transportsector.”

Van Veldhoven was teleurgesteld over het resultaat van de onderhandelingen. Ze hoopt dat in de vervolgonderhandelingen met het Parlement en de Commissie de doelstellingen weer kunnen worden verhoogd.

Elektrische auto’s

De milieuministers bogen zich dinsdag ook over een ander belangrijk getal dat op tafel ligt: het percentage nieuw verkochte auto’s dat in 2030 op waterstof of stroom moet rijden. Tegenstanders van een hoog percentage vrezen dat elektrificatie van het wagenpark banenverlies met zich meebrengt. De elektrische motor is veel simpeler. Er valt minder aan te bouwen en te sleutelen.

Ook hier kozen de milieuministers voor de middenweg. De Europese Commissie had het gewenste aandeel op 30 procent gesteld, het Europees Parlement op 40. De ministers gingen voor 35 procent. Om de bezorgdheid weg te nemen van landen waar nauwelijks elektrische auto’s worden verkocht, mogen die lidstaten de emissieloze auto’s zwaarder laten wegen in de telling.

Niemand is tevreden met de middenweg. Autofabrikantenclub ACEA vindt de doelstellingen nog steeds te agressief, groene organisaties en Europarlementariërs vinden ze teleurstellend voor de planeet.