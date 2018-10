Duitsland pakt verdachte moord op Bulgaarse journaliste op

De Duitse politie heeft dinsdag een 21-jarige man opgepakt in verband met de moord op de Bulgaarse tv-presentator Viktoria Marinova. De verdachte is gearresteerd op basis van een DNA-match, meldt persbureau Reuters. Het lichaam van Marinova werd zondag gevonden in een park in de Bulgaarse stad Roese.

Dinsdag werd in Bulgarije zelf ook al een man opgepakt, maar details over een mogelijk motief werden toen niet bekend gemaakt. Hij is inmiddels vrijgelaten en is geen verdachte meer.

Van de tweede gearresteerde kon de Bulgaarse politie niet zeggen of er een link is met het journalistieke werk van de presentatrice die werkte voor een lokaal televisiestation. Wel noemden de autoriteiten zijn naam: Severin Krasimirov. De hoogste openbaar aanklager in Bulgarije zegt dat er aanwijzingen zijn dat het gaat om “een spontane aanval, geen voorbereide”.

Waar de verdachte is aangehouden, is momenteel nog niet bekend. De arrestatie gebeurde op verzoek van Bulgarije. Het land heeft Duitsland gevraagd om de uitlevering van de verdachte.

Moord

Zondag werd bekend dat Marinova voorafgaand aan de moord waarschijnlijk werd mishandeld, verkracht en vervolgens is gewurgd. Op haar lichaam en kleren zou de verdachte daardoor de DNA-sporen hebben achtergelaten.

Het was niet de eerste moord op een journalist in Europa de afgelopen twaalf maanden. Eerder kwam de Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak door een misdrijf om het leven, terwijl de Maltese Daphne Galizia het doelwit werd van een bomaanslag. Beide journalisten deden onderzoek naar corruptie.