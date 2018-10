Bolsonaro nog te zwak om campagne te voeren

De Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro kan nog altijd niet meedoen aan debatten en nog geen campagne voeren. Dat heeft zijn medische team woensdag laten weten, meldt persbureau Reuters. De extreem-rechtse Bolsonaro won zondag verrassend ruim de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen, met meer dan 46 procent van de stemmen. Hij is daardoor de grote favoriet om de presidentsverkiezingen in de tweede ronde op 28 oktober te winnen.

De 63-jarige Bolsonaro werd begin vorige maand op campagne door een tegenstander met een mes neergestoken. De verwachting was dat Bolsonaro de komende weken weer campagne zou kunnen gaan voeren, maar daarvoor is hij dus nog te zwak. Het geplande verkiezingsdebat van vrijdag lijkt in ieder geval dus nog te vroeg te komen.

Zijn artsen zeggen de presidentskandidaat volgende week donderdag opnieuw te zullen onderzoeken. Ook meldden de artsen dat Bolsonaro in december een extra operatie moet ondergaan, waarna hij opnieuw twee weken zal moeten herstellen.

Een ultrarechtse en militaristische agenda

Bolsonaro neemt het in de tweede ronde op tegen de linkse kandidaat Fernando Haddad, de vervanger van de zeer populaire oud-president Luiz ‘Lula’ da Silva, die vastzit wegens corruptie. Haddad sleepte in de eerste ronde 28 procent van de stemmen in de wacht.

Bolsonaro, een oud-legerkapitein die de dictatuur verheerlijkt, wil met een ultrarechtse en militaristische agenda de explosief groeiende criminaliteit aanpakken en schoon schip maken met de immense corruptie die Brazilië in de greep houdt, schreef NRC-correspondent Nina Jurna direct na de uitslag van de eerste ronde in de presidentsverkiezingen. Zij legde uit:

“Zijn racistische, homofobe en seksistische uitlatingen maken hem omstreden, maar zijn aanhang – in totaal hebben ruim 46 miljoen Brazilianen in deze eerste ronde op hem gestemd – nemen die uitlatingen op de koop toe en zien in hem vooral dé sterke man die Brazilië uit de crisis moet halen.”

