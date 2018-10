‘Al-Shabaab executeert vijf mannen vanwege spionage’

De terreurgroep Al-Shabaab heeft dinsdag in Somalië vijf mannen in het openbaar geëxecuteerd nadat ze door een islamitische rechtbank schuldig waren bevonden aan spionage. Een van de mannen die werden gedood op een plein in de stad Jilib, ruim driehonderd kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Mogadishu, heeft zowel de Somalisch als de Britse nationaliteit.

De 32-jarige man zou hebben bekend dat hij spioneerde voor de Britse geheime dienst MI6. Dat zegt Mohamed Abu Abdalla, leidinggevende binnen Al-Shabaab in de regio’s Midden- en Neder-Juba, tegen persbureau Reuters.

Geholpen bij droneaanvallen

Drie andere mannen zouden spionageactiviteiten hebben uitgevoerd voor de Verenigde Staten door te helpen bij droneaanvallen op doelen van Al-Shabaab. De VS voeren geregeld dergelijke aanvallen uit. De vijfde gedode man spioneerde voor de Somalische regering. De Britse, Amerikaanse en Somalische overheid hebben nog niet gereageerd op het nieuws.

Het is niet voor het eerst dat de jihadistische terreurgroep vermeende spionnen heeft geëxcuteerd. In december 2017 werden vijf mannen gedood, onder wie een tiener die voor de Amerikaanse en Keniaanse overheid inlichtingen verzamelde over Al-Shabaab.

Meer dan vijfhonderd doden bij aanslag

Al-Shabaab, gelieerd aan terreurbeweging Al-Qaeda, werd in 2011 verdreven uit Mogadishu door regeringstroepen en soldaten van de Afrikaanse Unie. De beweging heeft wel de macht in afgelegen gebieden in het zuiden van Somalië. In deze streken wordt een strikte vorm van de islam nageleefd, wat wordt afgedwongen met islamitische rechtbanken.

Militanten van Al-Shabaab plegen geregeld aanslagen in Somalië en Kenia. In oktober 2017 pleegde Al-Shabaab de grootste aanslag in de Afrikaanse geschiedenis door een vrachtwagen vol explosieven te laten ontploffen in Mogadishu. Hierbij kwamen 512 mensen om het leven.