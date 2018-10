AfD-voorzitter beschuldigd van parafraseren Hitler

Heeft de voorzitter van Alternative für Deutschland nou wel of geen leentjebuur gespeeld bij Adolf Hitler? Dat is een vraag die wetenschappers en politici in Duitsland op dit moment bezighoudt.

Alexander Gauland, die ook fractievoorzitter is van de AfD in de Bondsdag, trok in een recente opiniebijdrage in de Frankfürter Allgemeine Zeitung fel van leer tegen de geglobaliseerde elite, die volgens hem net zo makkelijk van internationale woonplaats wisselt als van ondergoed. De leden van die elite „leven uitsluitend in de grote stad, spreken vloeiend Engels” en bewegen zich over de wereld in hetzelfde kringetje van appartementen, restaurants en privéscholen.

Het egoïsme van deze wereldelite is schadelijk voor middenstanders en de gewone man, schrijft Gauland. De kleine middenstand beweegt namelijk niet zo makkelijk over de aardbol als multinationals en kan daarom de productie niet verplaatsen naar lagelonenlanden, terwijl de gewone man zijn leefomgeving bedreigd ziet door de instroom van immigranten.

Het vijandbeeld van de wereldelite of schaduwelite duikt de laatste jaren vaker op in radicale kringen. Bijvoorbeeld in complottheorieën rond de grote banken of veelvuldige verwijzingen van Geert Wilders naar de misdragingen van de internationale politieke elite.

Maar volgens een oplettende twitteraar (@nzunzu) tapte Gauland voor zijn bijdrage in de FAZ wel uit een heel verdacht vaatje.

Adolf Hitler gaf in 1933 een toespraak in Berlijn-Siemensstadt, waar hij fel uithaalde naar de wereldelite. Hitler had het over „een ontwortelde internationale kliek”, die volkeren tegen elkaar opzet. „Het zijn mensen die overal en nergens thuis zijn, geen bodem hebben waar ze zijn opgegroeid, maar die vandaag in Berlijn wonen, morgen in Brussel, overmorgen in Parijs en daarna weer in Praag of Wenen of Londen, en zich overal thuis voelen.”

Gauland ontkent tegenover de Duitse krant Tagesspiegel dat hij de rede van Hitler als basis heeft gebruikt. Maar volgens historicus en antisemitisme-onderzoeker Wolfgang Benz is die vergelijking door de vele parallellen niet vol te houden. Hij beweert in dezelfde krant dat Gauland Hitlers rede op de schrijftafel had en vervolgens de kritiek uit 1933 heeft ‘gemoderniseerd’.

Gauland, oud-lid van de CDU, was in 2013 mede-oprichter van het rechtsradicale Alternative für Deutschland. Hij haalt vaker de media met omstreden uitspraken en meningen. Zo noemde hij in juni van dit jaar Hitler en het tijdperk van het nationaalsocialisme „een spatje vogelpoep in duizend jaar succesvolle Duitse geschiedenis”.