Zoeksoftware om verliefd op te worden

Het begon in 2010 met een hobbyproject om recepten en overlijdensberichten door te spitten. Sinds de beursgang, vrijdag op de New York Stock Exchange, is de zoektechnologie van het Nederlandse bedrijf Elastic ruim 4,5 miljard dollar waard (4 miljard euro).

Elastic levert software aan bedrijven als Uber, Microsoft, Tinder en verschillende banken. De zoeksoftware graait razendsnel door gegevens op verschillende servers. Onmisbaar voor bedrijven die op big data hun diensten bouwen.

De instapversie is gratis ‘openbron’-software: Elasticsearch. Elastic voegt daar een stapeltje gespecialiseerde producten aan toe, waarop je je moet abonneren.

Shay Banon is een 40-jarige Israëlische programmeur die in 2010 begon te werken aan zoektechnologie. „Ik zocht een manier om recepten doorzoekbaar te maken in een app, voor mijn vrouw die chef-kok werd in Londen”, zegt Banon aan de telefoon.

Zijn bedrijf werd samengevoegd met een Nederlands bedrijf dat zoeksoftware maakte. De naam werd Elastic. Al is het bedrijf nog niet winstgevend, de verwachtingen zijn hoog. De koers verdubbelde na de beursnotering van 36 naar 70 dollar. Banon en zijn drie medeoprichters zijn multimiljonairs. De Nederlander Steven Schuurman kan, als het aandeel nog wat stijgt, deze week miljardair zijn.

Ook de eerste Elastic-klant werd beter van de beursgang. Clinton Gormley was een Zuid-Afrikaanse arts die een site met overlijdensberichten ontwierp en in 2010 bij Shay Banon aanklopte. Of Gormley kon helpen met de zoekfunctie. „We hebben Clint in dienst genomen. Hij is nu een prominente leidinggevende.”

Is Elastic wel Nederlands? De meeste mensen werken in Silicon Valley, de beursnotering is Amerikaans …

Banon: „We heten Elastic N.V. en we zijn trots op onze Nederlandse roots. Ik heb vijf jaar met veel plezier in Amsterdam gewoond, totdat ik vorig jaar met mijn vrouw en kinderen naar Silicon Valley verhuisde. We hebben noch een Amerikaans, noch een Nederlandse hoofdkantoor. Vanaf de eerste dag nemen we wereldwijd personeel aan. De Elasticsearch-gemeenschap zit vol mensen die verliefd werden op onze software. Zulke techneuten nemen we in dienst - het maakt niet uit waar ze wonen.”

Blijft de openbrongedachte overeind nu Elastic zo veel waard is?

„We zijn een bescheiden bedrijf. We weten dat de openbrongemeenschap de basis van ons succes is.”

Volgens het prospectus is Amazon een concurrent, omdat ze Elasticsearch aanbieden,

„Elasticsearch is geen product maar een beweging. Onze software is al 350 miljoen keer gedownload. Andere bedrijven moeten het wel aanbieden, anders lopen ze achter. Amazon kan echter niet de extra’s bieden van onze betaalde producten. Ik denk dat hun klanten naar ons overstappen.”

Was het een beetje een feestdag, vrijdag, of business as usual?

„We zijn vrij nuchter, maar we stonden ’s ochtends wel met tweehonderd personeelsleden en hun familie op de beursvloer in New York om dat moment samen te delen. Het is één van de redenen dat we de New York Stock Exchange kozen. Ik ben geschiedenisliefhebber en hou van zo’n gebouw met veel historie.”

Elastic wilde 200 miljoen dollar ophalen. Dat is rijkelijk gelukt.

„Om eerlijk te zijn deden we het niet om geld op te halen. Er was ook geen druk vanuit onze investeerders, die zitten er voor de lange termijn in. De beursgang was een logische stap op de weg een volwassen bedrijf te worden.”

Uw zoeksoftware is in 2012 overgenomen door Steven Schuurman en zijn partners. Hoe ging dat?

„Ik woonde in Israël. Via Uri Boness, ook uit Israël, leerde ik Steven kennen. Onze krachtenbundeling werkte. We hebben Elastic echt samen gebouwd, ego’s spelen geen rol. Hij is nog altijd mijn beste vriend. Dat geeft aan hoe intensief die samenwerking geweest is.”

Waarom is Schuurman gestopt als topman vorig jaar?

„Het was zijn beslissing om terug te treden en ik was vereerd dat ik tot CEO gekozen werd. Steven is nog altijd betrokken als bestuurslid.”

Kunt u, als bedenker van zoektechnologie, thuis ook meteen alles vinden?

„Ik ben een groot voorstander van niet te veel bezit hebben. Dus het is niet moeilijk om de vier dingen te traceren die ik heb. Ik draag bijvoorbeeld maar één soort T-shirt, dan hoef je nooit zo lang te zoeken.”

Best praktisch. Steve Jobs deed het met coltruien.

„Hij heeft het gekopieerd van Albert Einstein [die droeg altijd dezelfde grijze pakken, red.]. Dat is de persoon tegen wie ik opkijk.”