VS vragen om onderzoek naar verdwenen journalist Khashoggi

De Verenigde Staten willen een onderzoek naar de verdwijning van de Saoedi-Arabische journalist Jama Khashoggi. De minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft het koninkrijk daar dinsdag toe opgeroepen.

Khashoggi, een criticus van onder meer kroonprins Mohammed bin Salman, is een week vermist. Dinsdag 2 oktober meldde hij zich bij het consulaat in Istanbul om zijn scheiding te regelen en opnieuw te kunnen trouwen. Volgens Turkse media en de autoriteiten van dat land, waar de journalist sinds een jaar verblijft, is Khashoggi mogelijk in het consulaat van Saoedi-Arabië vermoord. Saoedi-Arabië ontkent dat en zegt dat de journalist wel degelijk het consulaat in Turkije heeft verlaten. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil bewijs zien dat dat zo is.

Volgens een woordvoerder van Pompeo hebben Amerikaanse diplomaten contact gezocht met Saoedi-Arabië. Het ministerie vraagt om een onderzoek naar de “tegenstrijdige berichtgeving over de veiligheid en verblijfplaats” van Khashoggi. Hij wil dat de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden gemaakt. Net als Pompeo maakt de Amerikaanse president Donald Trump zich zorgen om het lot van van de journalist: “Het zint me niet om hierover te horen. Hopelijk komt het vanzelf goed. Nu weet niemand hoe het zit, maar er doen wat akelige verhalen de ronde”, zei hij in een persconferentie in het Witte Huis.

Geen column

Khashoggi werkte in Saoedi-Arabië als journalist voor regeringsgezinde media. Ook was hij een vertrouweling van de voormalige chef van de inlichtingendienst daar. Nadat hij het land was ontvlucht omdat hij bang was voor repercussies, woonde hij in Turkije en de VS. Hij werkte voor verschillende internationale nieuwszenders en schreef een column voor The Washington Post. Op de plek waar zijn commentaar normaal gesproken verschijnt, had de krant donderdag een lege pagina.