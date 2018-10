Volg live de getuigenis van kroongetuige La S.

Kroongetuige Peter la S. wordt deze week gehoord over de rol van Willem Holleeder bij liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Volgens La S. heeft Holleeder de opdracht gegeven voor de moorden op hasjhandelaar Kees Houtman en kroegbaas Thomas van der Bijl. Dat gebeurde met twee woorden die Peter la S. uit de mond van Holleeder zelf hoorde: Osdorp eerst.

Het is belangrijk bewijsmateriaal tegen ‘de Neus’ en dinsdag zal blijken of de kroongetuige bij zijn eerdere verklaringen over de rol van Holleeder zal blijven. Misdaadverslaggever Jan Meeus volgt de zaak vanuit de rechtbank:

