VN-ambassadeur Nikki Haley stapt op

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley stapt aan het einde van dit jaar op. Dat hebben zij en president Trump dinsdag samen aangekondigd op het Witte Huis. De president heeft haar ontslag geaccepteerd.

Haley (46) had de president zes maanden geleden al laten weten aan het einde van dit jaar te willen vertrekken. Trump omschreef zijn ambassadeur dinsdag als een “heel speciaal persoon” met wie hij “heel veel problemen” heeft opgelost. Haley liet op haar beurt weten nog geen concrete plannen te hebben voor 2019. Ze doet een jaar later in ieder geval geen gooi naar het presidentschap, verzekerde ze. Ze noemde het ambassadeurschap bij de Verenigde Naties een levensgrote eer.

Minister Haley

Haley’s naam heeft regelmatig rond gezongen op het moment dat zich verschuivingen voor deden binnen de regering van Trump. Toen de president in maart minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson ontsloeg, gebeurde dat bijvoorbeeld. Haar naam wordt eveneens in verband gebracht met de bekritiseerde minister van Justitie Jeff Sessions. Trump zei tijdens de persconferentie dinsdag in elk geval Haley op termijn graag terug te zien in zijn regering.

Ze had geen enkele buitenlandervaring, maar Nikki Haley, Trumps ambassadeur bij de Verenigde Naties, opereert schijnbaar moeiteloos op het wereldtoneel. Loopt ze zich warm voor Washington?

Haley was sinds januari vorig jaar de Amerikaanse ambassadeur bij de VN en werd door Trump persoonlijk aangesteld. De Republikeinse had op dat moment nog geen ervaring op het gebied van buitenlandpolitiek. Voor ze in New York begon was Haley zes jaar gouverneur van de staat South Carolina en was ze lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Haley onderscheidde zich bij de Veiligheidsraad met een conservatieve koers; op sommige dossiers voer ze een andere koers dan president Trump. Ze veroordeelde bijvoorbeeld openlijk de annexatie van de Krim en de Russische bemoeienis met Oekraïne en botst regelmatig met de Russische delegatie bij de Veiligheidsraad.