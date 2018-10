Venezuela: oppositiepoliticus pleegde zelfmoord

In Venezuela is ophef ontstaan over de plotselinge dood van een gevangengenomen oppositiepoliticus. De regering beweert dat Fernando Albán maandag uit het raam is gesprongen van een gebouw van de nationale veiligheidsdiensten, waar hij vastgehouden werd. Leden van Albáns partij Primero Justicia zeggen dat hij vermoord is.

Tientallen Venezolanen verzamelden zich maandag voor het gebouw in de hoofdstad Caracas. “Maduro moordenaar!”, scandeerden ze volgens persbureau AP. De regering beschuldigde de 56-jarige Albán van betrokkenheid bij de mogelijke moordaanslag met drones op president Nicolás Maduro in augustus. Vrijdag werd de oppositiepoliticus gearresteerd toen hij op de luchthaven van Caracas landde vanuit New York. Samen met andere leden van zijn partij was hij in de Verenigde Staten om de Algemene Vergadering bij te wonen van de Verenigde Naties.

Uiteenlopende verklaringen

De verklaringen van de Venezolaanse overheid over Albáns dood lopen enigszins uiteen. Volgens nationaal procureur-generaal Tarek Saab stond Albán op het punt om overgebracht te worden naar een gerechtshof toen hij vroeg of hij de wc kon gebruiken. Vervolgens wierp hij zichzelf uit het raam. Minister van Binnenlandse Zaken Néstor Reverol verklaarde op Twitter dat Albán zich in een wachtruimte bevond toen hij van tien hoog sprong.

NestorReverol Néstor Luis Reverol 2. En el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte 8 oktober 2018 @ 19:49 Volgen

“Er is geen twijfel over dat hij vermoord is”, zei de partijleider van Primero Justicia Julio Borges in een videoboodschap vanuit Colombia, waar hij in ballingschap verkeert. Bewijs voor die aanname heeft hij niet. “Het enige wat nog over is voor deze regering is marteling, geweld en vernietiging.” Volgens Borges was Albán, die wethouder was in Caracas, een devoot katholiek en zou hij nooit zelfmoord plegen.

‘Verontrustend’

De Amerikaanse Republikeinse senator Bob Corker, die in het land is voor gesprekken met Maduro, riep de Venezolaanse overheid op duidelijkheid te verschaffen over het incident. “Dit is verontrustend en de regering heeft een verantwoordelijkheid om duidelijkheid te scheppen over hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

SenBobCorker Senator Bob Corker Today in Venezuela, Fernando Albán, a young opposition leader, died while in the government’s custody. This is disturbing and the government has a responsibility to ensure all understand how that could have happened. 9 oktober 2018 @ 00:00 Volgen

Het is nog altijd onduidelijk wat er precies gebeurd is bij de mogelijke aanslag op president Maduro in augustus. Tijdens een toespraak van de Venezolaanse regeringsleider ontploften twee drones die beladen waren met bommen. Verschillende mensen raakten toen gewond. Maduro beweerde dat oppositieleider Borges in samenwerking met buitenlandse mogendheden achter de ‘aanslag’ zat. Anderen beweerden dat het incident geënsceneerd was. In de nasleep van de gebeurtenis werden verschillende oppositiepolitici en militairen opgepakt.

