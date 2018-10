Turkije roept winkeliers op de prijzen te verlagen

Berat Albayrak, de Turkse minister van Financiën en schoonzoon van president Recep Tayyip Erdogan, heeft een onorthodoxe maatregel bedacht om de inflatie in Turkije te remmen. Hij heeft winkeliers en ondernemers dinsdag gevraagd de prijzen op hun producten met 10 procent te verlagen, aldus persbureau Reuters.

De maatregel zou moeten gelden tot het einde van het jaar. Meedoen is vrijwillig, aldus Albayrak, maar hij riep consumenten tegelijkertijd op voortaan te kiezen voor winkels en bedrijven die aan zijn oproep gehoor geven. Daarnaast beloofde Albayrak dat de energieprijzen voorlopig stabiel blijven en sprak hij over kortingen op bancaire leningen met hoge rentepercentages.

Turkije is er vooralsnog niet in geslaagd greep te krijgen op de inflatie, die in september richting de 25 procent op jaarbasis ging, het hoogste niveau in vijftien jaar. De stijging van het prijspeil gaat hand in hand met de verzwakking van de lokale munt, de lira. Die is sinds begin dit jaar bijna 40 procent in waarde gezakt ten opzichte van de dollar, waardoor vooral prijzen van geïmporteerde goederen razendsnel zijn gestegen.

De Turkse regering wijst onder meer naar Amerikaanse sancties, speculanten, en bedrijven die excessieve prijsverhogingen zouden hebben doorgevoerd als oorzaken voor de malaise. Daarom controleert de regering voortaan of Turkse winkels en bedrijven geen uitzonderlijke prijzen rekenen, zo werd deze week bekend. Meer dan honderd bedrijven zouden al op het matje zijn geroepen.

Structurele problemen

Maar de problemen van de Turkse economie lijken meer structureel van aard. Niet voor niets verlaagde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag zijn groeiverwachting voor 2019 voor Turkije met liefst 3,6 procentpunt, van 4 naar 0,4 procent. Daarbij rekent het IMF op een werkloosheid van meer dan 12 procent.

Wat niet helpt voor het vertrouwen in de Turkse regering is dat president Erdogan zich meermaals heeft uitgesproken tegen renteverhogingen.

Bovendien zijn er zorgen over de wil en het vermogen van de Turkse regering om het begrotingstekort en de staatsschuld terug te dringen. Wel maakte Albayrak in augustus bekend dat hij de verschillende ministeries heeft opgedragen flinke besparingsplannen op te stellen.

De oproep die Albayrak dinsdag deed aan winkeliers maakte weinig los op de kapitaalmarkt. De lira bewoog nauwelijks. ABN Amro-econoom Nora Neuteboom noemde de maatregel „een beetje wanhopig”.