Thieme (PvdD) verlaat Kamer tijdelijk wegens ziekte

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer, legt haar werk neer wegens ziekte. Dat heeft haar partij dinsdag bekendgemaakt. Over wat Thieme precies mankeert, doet de PvdD geen uitspraken.

De verwachting is dat ze zeker een paar maanden niet terugkeert. De partij verwacht haar voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar terug. Kamerleden kunnen zich zestien weken afmelden met ziekteverlof. Esther Ouwehand (42) is bij afwezigheid van Thieme de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Dat was ze ook in 2012, toen Thieme een aantal maanden zwangerschapsverlof opnam.

Teunissen

Als Kamerlid wordt Thieme vervangen door Christine Teunissen (33), die op dit moment voor de PvdD in de Eerste Kamer zit en fractievoorzitter in Den Haag is. Met die functies stopt ze. Donderdag wordt Teunissen beëdigd in de Tweede Kamer, waar de PvdD vijf zetels heeft. Partijvoorzitter Floriske van Leeuwen vervangt Teunissen in de senaat.

Kamerlid Femke Merel van Kooten legt haar Kamerwerk voor de Partij voor de Dieren voorlopig ook neer. Zij wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door het Amsterdamse duo-raadslid Eva Akerboom (1992), die daarmee het jongste lid van de Tweede Kamer in zijn huidige samenstelling wordt.