Strafrechtelijk onderzoek naar NAM na lekken gif in Farmsum

Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vanwege het lekken van het giftige aardgascondensaat in een kanaal in het Groningse Farmsum. Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op Twitter.

Toezichthouder SodM had maandag de NAM gesommeerd om de “omvang van de lozing te minimaliseren en eventuele schade aan het milieu te herstellen”.

SodM heeft NAM maandag gesommeerd om:Omvang van de lozing zsm te minimaliseren en eventuele schade aan milieu te herstellen;Betrokken toezichthouders en de gemeente te informeren; Onderzoek naar de oorzaak direct op te starten; Aangeven hoe e.a. in de toekomst wordt voorkomen.

Overstroming lekbak op industriepark

Vorige week donderdag werd de giftige stof ontdekt in het afwateringskanaal in Farmsum, een dorp in de gemeente Delfzijl. Tijdens een ingelaste persconferentie op dinsdagavond maakte de gemeente bekend dat de NAM verantwoordelijk is voor het lek. Wethouder IJzebrand Rijzebol is verontwaardigd over de gang van zaken, schrijft de regionale omroep RTV Noord:

“We nemen het de NAM zeer kwalijk dat ze het niet zelf hebben opgemerkt. Als je met zulke gevaarlijke stoffen te maken hebt, moet je heel zorgvuldig te werk gaan.”

De lekkage ontstond nadat een lekbak met aardgascondensaat op een nabijgelegen industriepark overstroomde. Het gif uit het tankenpark van de NAM liep via het riool het kanaal in. Het aardgascondensaat is een mengsel van giftige en brandbare stoffen dat ontstaat bij de winning van aardgas. De gemeente Delfzijl probeert de lekkage zo snel mogelijk te stoppen en het gif uit het water te halen.

In een reactie schrijft de NAM dat ze het incident betreurt, de verantwoordelijkheid neemt voor de kosten en verder onderzoek doet naar de exacte oorzaak.