Rob Jetten (31) volgt Pechtold op als fractievoorzitter D66

Rob Jetten is de nieuwe fractievoorzitter van D66. Dat hebben de Tweede Kamerleden van de partij dinsdag unaniem besloten na een stemming in de eigen fractiekamer in Den Haag. Jetten volgt de zaterdag per direct opgestapte Alexander Pechtold op.

De 31-jarige Jetten zit pas sinds de vorige verkiezingen in de Kamer en staat bekend als een groot talent. Hij voerde in Den Haag onder meer het woord over de voor D66 belangrijke thema’s klimaat en energie. Eerder was hij fractievoorzitter van D66 in Nijmegen.

“Ik zie het als mijn uitdaging om uit te leggen waarom we als D66 compromissen moeten sluiten”, zei Jetten dinsdag in een eerste reactie op zijn fractievoorzitterschap. Hij benadrukte dat klimaat en onderwijs de belangrijkste onderwerpen blijven voor D66. Verder zei hij “ontzettend veel zin” te hebben in zijn nieuwe taak.

Na de stemming ze Pechtold “ongelofelijk blij en trots” te zijn dat Jetten hem opvolgt. Voor de deuren van de fractiekamer van D66 in Den Haag zei Pechtold, zich richtend tot Jetten: “Het afgelopen jaar heb je laten zien dat dat je je mannetje staat. Je bent altijd betrokken partij en hebt laten zien dat je niet alleen een talent bent.”

Partijleider

Pechtold kondigde zaterdag op het partijcongres in Den Bosch zijn aftreden aan als partijleider en fractievoorzitter. Die functies bekleedde hij twaalf jaar. Of Jetten in de praktijk ook de partijleider wordt is nog de vraag. Een nieuwe lijsttrekker hoeft de partij pas te kiezen richting de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Wel zal Jetten als fractievoorzitter het D66-geluid binnen de coalitie gaan vertolken, meer dan de bewindslieden van de partij dat kunnen doen.

Pechtold neemt dinsdagmiddag afscheid van de Tweede Kamer, waar de partij 19 zetels bezet.

Lees ook: ‘Tijd voor nieuwe generatie’, aldus Pechtold – maar wie?