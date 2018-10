Kinderopvang twijfelt aan bevoegdheid minister bij Stint-verbod

Bij de rechtbank in Utrecht dient binnenkort een kort geding dat een gastouder uit Almere heeft aangespannen tegen het rijverbod voor de Stint dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) vorige week uitvaardigde. Gastouderopvang Het Kinderstraatje betwijfelt of de minister de bevoegdheid had dit rijverbod af te kondigen, aldus Werner van Bentem, rechtskundig adviseur van de gastouder. „De wegenverkeerswet voorziet niet in een verbod op dit voertuig, dat als bijzondere bromfiets is aangemerkt.” De gastouder voelt zich volgens haar rechskundig adviseur door het wegvallen van de elektrische bakfiets „ernstig beperkt” in de activiteiten die zij voor maximaal zes kinderen kan uitvoeren, en maakt extra kosten. „Bovendien is alternatief vervoer onveilig.”

Producent Edwin Renzen van de Stint ziet meer heil in overleg met het ministerie dan in juridische procedures, en heeft om die reden de gastouder een nieuw model Stint aangeboden dat volgend jaar op de markt komt, mits het bedrijf dan nog bestaat. „Dat lijkt op omkoping”, zegt Van Bentem.

Een juridische procedure is nuttig, stelt de adviseur, om duidelijkheid te krijgen over de vraag wie kinderdagverblijven straks aansprakelijk kunnen stellen voor de schade die ze lijden. Van Bentem: „Het is belangrijk dat de gastouder, die toch al geen rijke ondernemer is, de juiste stappen kan zetten. Als blijkt dat de minister de Stint onterecht van de weg heeft gehaald, dan moet de Staat betalen. In het andere geval zitten we met een procedure die een ondeugdelijk vervoermiddel heeft geleverd, en zal die moeten betalen. Maar dan hebben we het wel over een ondernemer die over een maand misschien zal zijn omgevallen.”

Correctie (9 oktober 2018): In een eerdere versie van dit artikel werd Werner van Bentem de advocaat van de gastouderopvang genoemd. Hij is rechtskundig adviseur.