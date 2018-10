Politie scherpt toezicht in Delft aan na schietincident

Het politietoezicht in het centrum van Delft wordt na een schietincident maandag verscherpt. Het gaat volgens de gemeente om onzichtbare en zichtbare maatregelen, zoals permanent bemande politieauto’s. De maatregelen blijven zolang als nodig van kracht, schrijft de gemeente Delft in een verklaring.

De Rijksrecherche en de politie doen nog steeds onderzoek naar het schietincident. Een agent schoot maandagochtend “verschillende keren” op een tweetal verdachten, dat daarna op een scooter vluchtte. Het duo wilde volgens de agent het vuur openen op een coffeeshop die de afgelopen maanden vaker werd beschoten.

Het OM schrijft dinsdag dat de agent, die maandagochtend zijn ronde maakte, het tweetal om vijf uur ‘s ochtends aantrof in de Breestraat voor coffeeshop The Game. Eén van hen haalde “iets wat op een wapen leek” tevoorschijn en richtte dat op het pand, waarna de agent “besloot in te grijpen” en meerdere keren schoot. Volgens het OM is het nog onduidelijk of de verdachten werden getroffen. The Game werd op 16 september eerder beschoten.

‘Tactisch en forensisch onderzoek’

De Rijksrecherche doet, zoals altijd als een agent zijn wapen gebruikt, “tactisch en forensisch onderzoek” naar de inzet van het dienstwapen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident bij de coffeeshop. De uitbater heeft in overleg met de gemeente besloten het pand enkele dagen te sluiten.

Maandagochtend werd in een ziekenhuis in Zoetermeer een 18-jarige man met een schotwond binnengebracht, die kort daarna overleed. Het OM onderzoekt nog of de twee zaken met elkaar verband houden en kon daar dinsdagavond nog geen uitspraken over doen.

Sinds april is het geweld in de binnenstad van Delft toegenomen. Twee coffeeshops van dezelfde eigenaar, The Game en The Future, werden de afgelopen maanden beschoten. In mei richtte een granaat zware schade aan de gevel van The Future aan.

De gemeente organiseert zaterdag een besloten bijeenkomst voor buurtbewoners en ondernemers in de Breestraat, waar zij hun verhaal kwijt kunnen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan justitie en politie.