Politie houdt opnieuw verdachte aan voor moord op Mieremet

De politie heeft dinsdag opnieuw een verdachte van de moord op John Mieremet aangehouden. Vorige week werden twee verdachten in Nederland en Spanje aangehouden. Eén daarvan wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Mieremet.

De 38-jarige man die de politie dinsdag in Amsterdam heeft aangehouden wordt “na uitvoerig rechercheonderzoek” verdacht van de moord op de Amsterdamse crimineel John Mieremet in 2005. Het OM verdenkt hem ook van deelname aan een criminele organisatie.

Thailand

Mieremet groeide in de jaren ’80 en ’90 uit tot één van de kopstukken van de Amsterdamse onderwereld. Hij werd in 2005 neergeschoten in Thailand. De aanhouding van de 38-jarige man volgt een week een na de arrestatie van Dino S. in zijn cel en Donald G. in Spanje.

S., in de ogen van justitie de criminele partner van Holleeder, werd eerder al veroordeeld tot levenslang voor het orkestreren van twee liquidaties in 2005 en 2006. Justitie verdenkt hem nu ook van betrokkenheid bij de moorden op vastgoedhandelaar Willem Endstra en Mieremet.

In het Spaanse Alicante werd de 54-jarige G. aangehouden. Hij heeft volgens justitie alleen iets te maken hebben met de dood van Endstra. Willem Holleeder staat momenteel terecht voor het bevelen van huurmoorden, waaronder op Endstra en Mieremet.