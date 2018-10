Patiënt krijgt vaak geen merkmiddel, ondanks medische noodzaak

Om kosten te besparen geven apothekers patiënten vaak een ander, goedkoper medicijn dan door een arts uit medische noodzaak is voorgeschreven. Patiënten krijgen soms een specifiek merkmiddel voorgeschreven vanwege medische redenen. Maar 28 procent van de patiënten voor wie dat geldt krijgt alsnog een ander medicijn van de apotheker, blijkt uit een enquête van de Patiëntenfederatie Nederland.

De patiënten kregen een middel met dezelfde werkzame stof, maar van een andere merk. Meestal gaat het om een goedkoper medicijn. Dat kan vervelende bijwerkingen voor de patiënt als gevolg hebben. Vaak zegt de apotheker dat het duurdere middel niet geleverd kan worden omdat de zorgverzekeraar dit niet wil.

De Patiëntenfederatie Nederland deed onderzoek onder ruim 8.500 mensen van het eigen panel, van wie 2893 patiënten een recept kregen voor een medicijn waarop ‘medische noodzaak’ stond. Van die groep kreeg driekwart het middel ook daadwerkelijk mee bij de apotheek.

Preferentiebeleid

Patiënten krijgen soms een specifiek merkmiddel voorgeschreven omdat ze daar meer baat bij hebben of gevoelig zijn voor medicatiewisseling. In zo’n geval wordt ‘mn’, ofwel medische noodzaak, op het medicijn vermeld. “Sommige mensen reageren heel slecht op steeds wisselende medicijnen. Het kan dan weken duren voor iemand weer goed is ingesteld. Dat moeten we voorkomen, noodzaak is noodzaak”, aldus directeur Dianda Veldman van de Patientenfederatie in een verklaring.

De strijd tussen patiënten en apotheker heeft alles te maken met het zogenoemde ‘preferentiebeleid’, dat al langer onderwerp is van discussie. Vaak zijn er verschillende geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. Als het patent van de geneesmiddelen is verlopen, koopt de zorgverzekeraar bij voerkeur op grote schaal een goedkoper medicijn in. Vervolgens spreken de zorgverzekeraars met apothekers af het goedkope medicijn aan patiënten te geven.