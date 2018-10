Pand van ministerie Buitenlandse Zaken opnieuw verbouwd

Het is pas een jaar geleden dat het nieuwe gebouw van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat werd geopend, maar nu wordt het opnieuw verbouwd. Staatssecretaris Raymond Knops (CDA, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de Tweede Kamer daarvan eind september op de hoogte gebracht, bleek dinsdag.

Het nieuwe pand zorgt al sinds de opening voor ergernis bij de ambtenaren die daar moeten werken. In het gebouw, waar ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst is gevestigd, werken zesduizend werknemers. Er zijn drieduizend (flex)werkplekken, wat tot veel ergernis leidt bij de ambtenaren die elke dag op zoek moeten naar een bureau. Zij hebben bovendien weinig privacy, bijvoorbeeld voor het voeren van gesprekken, en vinden het gebouw door de donkere muren erg somber.

Liften geschilderd

De aanpassingen in het gebouw zijn al begonnen, volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de verbouwingen. Zo worden de liften een lichtere kleur geschilderd en komt er nieuwe bewegwijzering. In de brief aan de Tweede Kamer staat ook dat “wordt gewerkt aan een betere kwaliteit van de werkomgeving”, met meer plekken om te bellen en afgeschermde ruimten. Verder worden driehonderd ambtenaren naar andere gebouwen verhuisd, onder andere naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Buiten wordt ook nog een en ander aan veranderd, zoals een uitbreiding van de fietsenstalling.

De grote renovatie die vorig jaar werd afgerond, kostte in totaal 267 miljoen euro. Volgens De Telegraaf is aan de aanpassingen in het gebouw tot nu toe ongeveer 300.000 euro uitgegeven.