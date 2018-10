Oud-wethouder Arjan Vliegenthart wordt directeur Nibud

Arjan Vliegenthart, oud-wethouder voor de SP in Amsterdam en oud-senator, wordt directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud geeft voorlichting en advies over het geld dat huishoudens te besteden hebben. Vorige week nog kwam het met een aanbeveling over zzp’ers, volgens het Nibud moeten die worden verplicht om te sparen voor hun pensioen.

Vliegenthart (39) weigerde als wethouder sociale zaken om in Amsterdam bijstandsgerechtigden te verplichten tot een tegenprestatie, zoals het kabinet Rutte II aan gemeenten had opgelegd. Daardoor mocht Amsterdam niet meedoen aan de zogenoemde ‘experimenten in de bijstand’, om na te gaan hoe het uitpakt als werklozen naast de bijstand mogen bijverdienen.

In maart van dit jaar sprak NRC Vliegenthart: ‘De heersende elite luistert niet naar u’

Als wethouder kwam Vliegenthart ook met het idee van de ‘werkbrigade’, gesubsidieerd werk voor mensen die al lang in de bijstand zaten. Een variant op de zogenoemde ‘Melkertbanen’ uit de jaren negentig.

Vliegenthart, die niet als wethouder terugkeerde in het gemeentebestuur van Amsterdam, zegt dat hij „heel blij” is met zijn nieuwe baan. „Het is belangrijk voor iedereen om de baas te blijven over je eigen portemonnee. Daarmee hou je grip op je leven.”

Van 2007 tot 2014 was Vliegenthart lid van de Eerste Kamer voor de SP. Recent heeft hij overwogen om zich opnieuw kandidaat te stellen voor de Eerste Kamer, maar Vliegenthart zegt dat hij toch liever uit de politiek stapt. „Bij het Nibud ga ik me met dezelfde onderwerpen bezighouden als in mijn tijd als wethouder. En die zal ik nu graag onder de aandacht brengen van politici.”