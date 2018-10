Oud-collega beticht Astrid Holleeder van leugens in liquidatiezaak

Astrid Holleeder vertelt niet de waarheid over haar broer Willem Holleeder. De cruciale getuige in de omvangrijke liquidatiezaak zou jarenlang aan diens kant hebben gestaan en speelde dat niet, zoals ze tijdens het strafproces kenbaar maakte en schreef in de beststeller Judas. Dat stelt de Amsterdamse strafadvocaat Jos Rijser dinsdag in een interview met Het Parool.

Volgens Rijser vertelde zijn voormalig kantoorgenoot en collega-advocaat Astrid Holleeder dat zij ook nog achter haar broer stond, toen hij in januari 2016 gearresteerd werd in een grote afpersingszaak. Willem Holleeder werd in deze zaak tot negen jaar veroordeeld. De verklaring van Rijser kan de cruciale rol van Astrid Holleeder in de strafzaak ondergraven wanneer haar verklaringen in twijfel worden getrokken.

Sander Janssen, de advocaat van Willem Holleeder, overweegt om Rijser te horen als getuige in de strafzaak zegt hij tegen NRC.

“We kijken er naar en overwegen hem te horen als getuige. Het horen van een advocaat als getuige is wel ingewikkeld en daarom is de vraag of hij meer kan vertellen dan wat nu in Het Parool staat. Als dat niet zo is, is de vraag of we hem op gaan oproepen”.

Geheime gesprekken

Astrid Holleeder heeft samen met haar zus Sonja meerdere belastende verklaringen afgelegd over broer Willem. Als belangrijke vertrouwenspersoon van de Heinekenontvoerder nam Astrid ook in het geheim gesprekken op. Deze werden toegevoegd aan het strafdossier. Volgens Astrid leefde de familie Holleeder jarenlang onder het juk van haar broer, die ze omschreef als een “gewetenloze, zelfzuchtige, manipulatieve, moorddadige verrader”.

Lees ook: ‘Mijn broer Willem Holleeder is een psychopaat’

Volgens Rijser valt er op haar verklaring veel af te dingen. Tegen Het Parool zegt hij: “Haar verhaal over dat schizofrene leven van kinds af klópt gewoon niet. Ze hád geen afscheid van Willem genomen.”

De Amsterdamse strafadvocaat lijkt geen belang te hebben om het op te nemen voor Willem Holleeder. Hij stond de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl bij toen hij een deal sloot met het Openbaar Ministerie (OM) om te getuigen tegen Holleeder. Van der Bijl werd doodgeschoten kort voordat hij zou getuigen. Holleeder wordt verdacht als opdrachtgever van deze moord.