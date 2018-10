Oranjevrouwen stap dichter bij WK na winst op Denemarken

De Nederlandse voetbalsters hebben zich geplaatst voor de finale van de play-offs om het WK van 2019 in Frankrijk. De Oranjevrouwen wonnen dinsdagavond de lastige uitwedstrijd tegen Denemarken met 1-2.

De Denen hadden na de heenwedstrijd vrijdag in Breda (2-0 voor Nederland) iets goed te maken en stonden al na vijf minuten op een 1-0 voorsprong, nadat Dominique Bloodworth namens Nederland een strafschop had weggegeven. Echt spannend werd het echter nooit, want Lineth Beerensteyn kopte Nederland twee minuten later al op gelijke hoogte. De spits van Bayern München maakte ook de tweede Nederlandse goal, in de laatste minuut van de extra tijd.

In de finale van de play-offs speelt Nederland tegen Zwitserland. Dat speelde twee keer achtereen gelijk tegen België. Dinsdagavond werd het in Biel 1-1. Nederland ontvangt de Zwitsers op 5 november eerst thuis en speelt een week later de uitwedstrijd. Waar de twee duels worden afgewerkt wordt later bepaald.