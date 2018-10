Minister van Financiën in Zuid-Afrika stapt op

De Zuid-Afrikaanse minister van Financiën Nhlanhla Nene is opgestapt. President Cyril Ramaphosa heeft Tito Mboweni, voormalig baas van de centrale bank, aangesteld als opvolger. Mboweni is de vierde minister van Financiën in twee jaar.

Nene had tijdens een grootschalig corruptieonderzoek vorige week bekend dat hij had gelogen over de omvang van contact met de controversiële zakenfamilie Gupta. Die van origine Indiase familie had onder de vorige president Jacob Zuma directe invloed op de Zuid-Afrikaanse politiek. De Gupta’s worden al jaren geassocieerd met corruptie.

Ook al waren ze ruim twintig jaar in het land, de Indiase broers Ajay, Atul en Rajesh Gupta vielen pas op toen ze in april 2013 een weelderige bruiloft organiseerden in Sun City, Zuid-Afrika’s hoofdstad van vertier.

Reis afgeblazen

Nene had vrijdag al in het openbaar zijn excuses daarvoor aangeboden. Volgens persbureau Reuters zou hij dinsdag naar een bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds in Indonesië afreizen, toen de anti-corruptiewaakhond van Zuid-Afrika aankondigde een onderzoek naar hem te willen starten.

Daarop diende Nene zijn ontslag in bij Ramaphosa. Een prijzenswaardig besluit, schrijft de president in een toelichting:

“Het is typerend voor zijn karakter en toewijding dat hij in het belang van Zuid-Afrika dit besluit neemt, terwijl hij niet betrokken is bij misdaden.”

De Gupta’s beslisten over ministers die Zuma benoemde en zetten de president onder druk voormalig minister van Financiën Pravin Gordhan te ontslaan. Zuma stapte in mei per direct op en is spil in een corruptieonderzoek.

Voor Nene is het zijn tweede niet afgemaakte termijn als minister. In 2015 diende hij met dezelfde portefeuille onder Zuma, toen die hem ontsloeg.