Elke week liggen er voor mijn moeder bij de boekwinkel drie kranten klaar. Soms is ze laat met ophalen. Deze week is er twijfel over het stapeltje dat op haar ligt te wachten. „Geef maar”, zegt ze. „Aan de ikjes kan ik zien of ik ze al heb.”

