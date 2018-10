Klacht FNV tegen olieconcern om belastingontwijking

Vakbond FNV gaat samen met de internationale vakbondskoepels ITF en PSI de strijd aan tegen belastingontwijking door de Amerikaanse oliegigant Chevron, eigenaar van onder meer Texaco. De vakbonden hebben dinsdag gezamenlijk een klacht ingediend bij het weinig bekende Nationaal Contactpunt van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Den Haag.

Het is voor het eerst dat daar een klacht wegens belastingontwijking wordt ingediend. Volgens Coen van der Veer, bestuurder van FNV, zou deze zaak de weg kunnen openen “om via de OESO-richtlijnen meer concerns aan te pakken voor belastingontwijking”.

Lees ook: ING krijgt tik op de vingers van OESO om klimaatbeleid

In de klacht van FNV en de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) en de internationale vakbond Openbare Diensten Internationaal (PSI) staat dat Chevron op grote schaal belasting ontwijkt via brievenbusfirma’s in Nederland. Daarmee schendt het Amerikaanse olieconcern, dat een jaaromzet van ruim 140 miljard dollar (ruim 121 miljard euro) heeft, volgens de vakbonden de internationale OESO-richtlijnen voor multinationale bedrijven over belastingafdracht. Volgens FNV probeert Chevron “er alles aan te doen om zijn belastingpraktijken zoveel mogelijk te verdoezelen”.

Brievenbusmaatschappijen

FNV heeft in totaal 34 brievenbusfirma’s in Nederland gevonden die gelinkt kunnen worden aan Chevron. Dit zijn dochterondernemingen, zonder personeel of kantoor. Vaak zijn die ‘bedrijven’ volgens FNV verbonden aan Curaçao International Trust Company, een van de grootste trustkantoren ter wereld. De brievenbusmaatschappijen zouden betrokken zijn bij werkzaamheden in onder meer Nigeria, Argentinië en Venezuela. Daarmee schendt Chevron de regels van de OESO, stelt FNV.

De OESO is een samenwerkingsverband van 36 overwegend welvarende landen die hun sociaal en economisch beleid coördineren en internationaal beleid proberen af te stemmen. Elk land heeft een Nationaal Contactpunt (NPC). De klacht wordt bij het Nederlandse contactpunt ingediend omdat de brievenbusfirma’s hier zijn gevestigd en de belasting in Nederland wordt ontweken.

Het NPC heeft overigens geen juridische bevoegdheden. Wel kan het partijen met elkaar om de tafel brengen en helpen bij het oplossen van geschillen. Ook kan het de OESO Chevron publiekelijk op de vingers tikken.

Correctie (9-10-2018): In een eerdere versie van dit artikel werden belastingontduiking en -ontwijking door elkaar gebruikt. Het gaat om belastingontwijking en is aangepast.