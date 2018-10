Twaalf jaar voor verkrachten en doden van Nicole van den Hurk

Jos de G. is in hoger beroep veroordeeld voor het verkrachten en het doden van Nicole van den Hurk. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Bosch dinsdagmiddag. Hij moet twaalf jaar de cel in.

De uitspraak is anders dan die in eerste aanleg. Twee jaar geleden werd 51-jarige Jos de G. alleen veroordeeld voor de verkrachting van Nicole van den Hurk. De rechter achtte de bewijzen voor doodslag toen niet doorslaggevend. Hij kreeg vijf jaar. Zowel het Openbaar Ministerie als Jos de G. ging daartegen in hoger beroep. Justitie eiste in augustus veertien jaar.

Nicole verdween op 6 oktober 1995 toen ze naar haar vakantiebaan toe fietste. Haar lichaam werd anderhalve maand later gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. Pas in 2014 kwam justitie De G. op het spoor na een DNA-match. Hij heeft altijd ontkend. In 2001 is hij al eens veroordeeld voor een verkrachting. Toen legde de rechter hem tbs op.