Hard, maar niet Trumps VN-sloophamer

Met het onverwachte vertrek van de Amerikaanse ambassadeur Nikki Haley verliezen de Verenigde Naties een stabiele gesprekspartner in het roerige geopolitieke tijdperk van Donald Trump. Haley haalde de scherpe kantjes van Trumps VN-aversie, maar was een loyaal vertolker van zijn kritiek op de VN. Trump vindt de VN een inefficiënte organisatie, die profiteert van Amerikaanse gulheid, ten onrechte partij kiest voor de Palestijnen en Israël dwarsboomt.

Het vertrek werd aangekondigd tijdens een ontspannen en opvallend harmonieus gezamenlijk optreden van Trump en Haley in het Witte Huis. Haley zei dat ze na zes jaar gouverneurschap in South Carolina en twee jaar VN plaats wil maken voor een verse kracht. Trump was galant en complimenteus en zei dat ze altijd terug kon keren op een functie naar keuze. Hij zei al zes maanden te weten dat ze een pauze wilde.

Haley zei geen toekomstplannen te hebben. Ze is niet van plan om in 2020 presidentskandidaat te worden, maar zei campagne voor Trump te zullen voeren. In haar ontslagbrief, waar The Washington Post de hand op wist te leggen, schrijft ze dat ze terugkeert naar het bedrijfsleven en zich het recht voorbehoudt om zich als burger bij vlagen in het politieke debat te mengen.

Twee weken geleden loodste ze Trump nog ogenschijnlijk zonder veel moeite door drie openbare optredens bij de VN. Trump maakte in de Algemene Vergadering weliswaar duidelijk dat hij niets ziet in ‘globalisme’, maar hij behandelde de Veiligheidsraad met respect. Tijdens een korte vergadering over de strijd tegen drugs was VN-criticus Trump zelfs complimenteus voor de organisatie en voor secretaris-generaal António Guterres.

Haley had een werkbare relatie met Guterres. De twee vonden elkaar in het streven de VN te moderniseren en efficiënter te maken. Haley, zeiden VN-watchers, maakte twee jaar geleden snel duidelijk met de VN te willen werken en was niet van plan de VN af te breken of door bezuinigingen te ontwrichten. Ze wilde niet de geschiedenis ingaan als de ambassadeur die door onverantwoorde bezuinigingen groot humanitair leed zou veroorzaken.

Ze ging prat op bezuiniging

Haley, die ook deel uitmaakte van het kabinet en vaak contact had met Trump, ontpopte zich weliswaar niet als zijn VN-sloophamer maar verdedigde zijn lijn met verve. Ze ging er prat op 1,3 miljard dollar te hebben bezuinigd en maakte vijanden met de mededeling: wie niet voor ons is, hoeft ook niet op onze steun te rekenen.

Op de VN is ze een kordaat-vriendelijke verschijning die in de Veiligheidsraad snoeihard kan uithalen naar de Russische ambassadeur Vasili Nebenzja, bijvoorbeeld over Ruslands rol in Syrië, de moordpoging in Salisbury en onlangs Russische overtredingen van het sanctieregime tegen Noord-Korea.

De vertrekkende ambassadeur onderstreepte dat ze bevriend is met Ivanka Trump en Jared Kushner, die ze een „verborgen genie” noemde. Kushner werkt achter de schermen al geruime tijd aan een vredesplan voor het Midden-Oosten.

Ze blijft ambassadeur tot het einde van het jaar. Trump hoopt binnen twee à drie weken een opvolger te benoemen. In het geruchtencircuit op Twitter werd Richard Grenell, Trumps ambassadeur in Berlijn, genoemd. Volgens Trump zijn veel mensen geïnteresseerd in de baan omdat Haley de functie weer glamour heeft gegeven.

De harmonie in het Oval Office kon niet voorkomen dat dinsdag naarstig gezocht werd naar niet genoemde verklaringen voor het vertrek. Een veel gehoorde theorie is dat ze met de komst van Mike Pompeo op Buitenlandse Zaken en de VN-havik John Bolton als Natinaal Veiligheidsadviseur minder speelruimte had dan in de chaotische begindagen onder Rex Tillerson.

