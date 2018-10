Gerechtshof: staat moet CO₂-reductie versnellen

De Nederlandse staat is verplicht stappen te nemen om de uitstoot van CO 2 te verminderen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald in het hoger beroep van de Urgenda-zaak. Het hof stelt daarmee de stichting Urgenda in het gelijk, het acht de tegenargumenten van de staat niet overtuigend.

Volgens het hof is de vermindering van broeikasuitstoot in lijn met de zorgplicht van de staat. Er geldt volgens het hof een ernstige dreiging van klimaatverandering en -opwarming. Daaruit volgt volgens het hof dat de staat de Nederlandse burgers bescherming tegen die “reële dreiging” moet bieden. Het hof stelde ook vast dat de reductie van de broeikasgassen “zo snel mogelijk” moet worden ingezet.

Volgens het hof heeft de staat tot nu toe te weinig gedaan om klimaatverandering te voorkomen.

Inspannen tegen klimaatverandering

De Urgenda-uitspraak uit 2015 geldt onder internationale juristen als baanbrekend. Voor het eerst werd een staat door de rechter gedwongen om zich sterker in te spannen tegen klimaatverandering. Door de Urgenda-uitspraak moest Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent verminderen ten opzichte van ijkjaar 1990.

Het huidige en vorige kabinet hielden tot nu toe vol dat ze zich aan de Urgenda-uitspraak zouden houden. De staat ging echter wel in hoger beroep tegen het vonnis, om staatsrechtelijke redenen. De staat vond onder meer dat de rechter te veel op de stoel van de wetgever was gaan zitten.

Huidig beleid ontoereikend

Nu het hof in Den Haag het vonnis heeft bekrachtigd, groeit de druk op de staat om de CO 2 -uitstoot in 2020 zodanig te verminderen.

Volgens de laatste prognoses (uit 2017) blijft Nederland steken op circa 23 procent, met een ruime marge. De reductie die met het huidige beleid bereikt wordt, kan dus ook nog substantieel lager uitkomen. Volgens het hof zijn de huidige maatregelen ontoereikend. Dat is niet acceptabel.