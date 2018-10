EU-ministers bereiken akkoord over verminderen emissie auto’s

In Luxemburg hebben de klimaatministers van de Europese Unie afgesproken dat nieuwe auto’s vanaf 2030 vijfendertig procent minder CO2 moeten uitstoten dan in 2021. Voor bestelwagens geldt een vermindering van dertig procent. Met deze getallen gaan zij in gesprek met het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Vooral Duitsland had van tevoren moeite met de harde CO2-limieten en wilde niet verder gaan dan dertig procent. Het land was bang dat sterkere limieten de lokale auto-industrie, de grootste van Europa, in gevaar zouden brengen. Duitsland werd in de wens om de vermindering van de auto’s laag te houden gesteund door onder andere Tsjechië, dat een sterke lokale auto-industrie kent. Het zorgde dinsdag bij de in Luxemburg verzamelde ministers voor irritatie.

Na een overleg van ruim dertien uur werd uiteindelijk het akkoord bereikt. Nu de klimaatministers dit akkoord hebben zal woensdag een overleg volgen met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Aangezien het Europees Parlement vorige week de lat hoger had gelegd, met een beoogde vermindering van veertig procent, is het mogelijk dat de uiteindelijke CO2-limieten hoger uitvallen.

Ambitie vanuit Nederland

Nederland zette in op “ambitieuze maatregelen” en ziet het aandeel elektrische auto’s op de weg in 2030 het liefste stijgen tot veertig procent. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven riep maandag samen met vijf Europese collega’s in een open brief in The Financial Times op tot concrete maatregelen wat betreft de uitstoot van auto’s.

“Om succes te boeken bij onze klimaatdoelen is het essentieel dat we een eerlijke bijdrage vragen aan de transportsector.”

Van Veldhoven was teleurgesteld over het resultaat van de onderhandelingen en hoopt dat in vervolgonderhandelingen de doelstellingen kunnen worden verhoogd.