Duitse C&A haalt kleding terug vanwege neonazi-gelijkenis

In Duitsland is ophef ontstaan over kinderkleding van winkelketen C&A die sterk doet denken aan kleding die populair is onder neonazi’s. C&A haalt de kleding uit het assortiment, melden Duitse media.

Het gaat om een trui met het opschrift “Division” in Gotische letters, die sterk lijkt op kleding die gedragen wordt in extreemrechtse kringen. Zo bestaat er een rechtse rockband die ‘Divison Germania’ heet en bestaat er een neonazi-groep die zich ‘Division Franken’ noemt. De kleding van die laatste groep ziet er nagenoeg hetzelfde uit als de kleding die C&A verkocht.

Lees ook: Reclames: goed bedoeld is geen excuus

Het van oorsprong Nederlandse familiebedrijf, waarvan een van de hoofdkantoren in Düsseldorf staat, noemt het tegenover de Duitse krant Westdeutsche Allgemeine Zeitung een “betreurenswaardige fout” die onopzettelijk is gemaakt. Het bedrijf biedt excuses aan en zegt de goedkeuringsprocessen voor nieuwe kleding grondig te willen herzien.

Het komt vaker voor dat kledingbedrijven de mist in gaan met kledingopschriften. Zo ontstond er begin dit jaar ophef vanwege een reclame van H&M met een zwarte jongen die een trui draagt met het opschrift “Coolest monkey in the jungle”.

Oorlogsverleden

In het geval van C&A, waar zo’n 40.000 mensen werken verspreid over bijna heel Europa, is de ophef extra pijnlijk vanwege het oorlogsverleden van het bedrijf. De familie Brenninkmeijer, de rijkste familie in Nederland en één van de rijkste families in Europa, gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog namelijk steun aan de nazi’s.

Zo steunden de schatrijke Brenninkmeijers de nazi-partij NSDAP. Daarnaast nam C&A tijdens de Tweede Wereldoorlog vastgoed over dat door de nazi’s van Joden geconfisqueerd was. Ook werkten Joden uit het getto in de Poolse stad Łódź en Russische krijgsgevangenen voor het kledingbedrijf.

Maurice Brenninkmeijer, de topman van het normaal gesproken zeer mediaschuwe C&A, onthulde ruim twee jaar geleden tegen Die Zeit dat de betrokkenheid van de Brenninkmeijers bij de nazi’s veel groter was dan eerder gedacht.