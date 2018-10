Defensie opent meldpunt voor misstanden personeel

Defensie opent een speciale klachtenlijn voor personeel, waar via e-mail melding gemaakt kan worden van misstanden binnen de organisatie. Dat maakte de Commandant der Strijdkrachten, Rob Bauer, maandagavond bekend in het televisieprogramma RTL Late Night. Het meldpunt komt er “omdat er kennelijk mensen zijn die zich niet veilig genoeg voelen om klachten in de openbare ruimte te melden”, zo zei de hoogstgeplaatste militair van de Nederlandse strijdkrachten.

Bauer zei in het programma dat de klachten openbaar zullen worden gemaakt. Ook moet Defensie inzage geven in de afhandeling van de klachten. Hij hoopt dat met het meldpunt defensiepersoneel niet meer de noodzaak ziet om zorgen via de pers of een advocaat naar buiten te brengen. Deze week nog klaagden militairen over misstanden op een schietbaan. Zij zouden daar in giftige kruitdampen moeten oefenen, vertelden ze aan Nieuwsuur.

Gebrekkig materieel

Vorige maand bleek ook dat commando’s hun eigen winterkleding mee moesten nemen voor een aankomende NAVO-oefening in Noorwegen. Dinsdagochtend werd bekend dat het ministerie die speciale uitrustingen toch aan de deelnemende militairen uitreikt. Het heeft de ‘koudweerpakketten’ via een speciale procedure versneld aangekocht.

Ongeveer duizend militairen hadden de winterkleding nog niet, maar nu zijn er genoeg uitrustingen, ook voor het personeel dat al in Noorwegen is. Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten “mogelijk” aanbestedingsregels te hebben geschonden. Ze vindt de aanschaf echter verantwoord, “in het belang van het personeel”.

De misstanden spelen langer bij Defensie, volgens Bauer door bezuinigingen. Die leidden volgens hem, naast gebrekkig materieel, voor het personeel ook tot “25 jaar zorgen maken om je baan”.

Personeel van Defensie had al de mogelijkheid om via een klachtenlijn melding te maken van integriteitsschendingen. In 2017 ontving de organisatie via dat meldpunt 502 keer een klacht, onder andere van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie en pestgedrag.