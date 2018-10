Bulgarije arresteert verdachte van moord op journalist

De politie in Bulgarije heeft dinsdag een verdachte opgepakt in verband met de moord op Viktoria Marinova. Het lichaam van de journalist werd zondag in een park in de stad Roese aangetroffen. Dat melden internationale persbureaus; volgens de lokale publieke omroep gaat het om een Roemeen of een Moldaviër.

Justitie wil geen details geven over de arrestant of een mogelijk motief. De politie meldde eerder dat meerdere scenario’s denkbaar zijn. Zo zou de dader uit een inrichting kunnen komen, in de buurt van Marinova’s woning. Er wordt echter ook gespeculeerd dat Marinova, die in haar laatste optreden in haar televisieprogramma sprak over corruptie met EU-geld, vanwege haar werk is vermoord. Ze had twee onderzoeksjournalisten te gast in het programma.

Volgens de Bulgaarse autoriteiten zijn er tot nu toe geen aanwijzingen voor een dergelijk motief.

Op maandag drong de Europese Commissie er bij Bulgarije op aan een grondig, spoedig onderzoek in te stellen naar de dood van de vrouw. Ook de internationale organisatie Comité ter Bescherming van Journalisten wil dat de zaak goed wordt onderzocht.

Eerder deze maand werd bekend dat er een doorbraak is in het onderzoek naar de moord op Jan Kuciak

Zondag maakte de politie bekend dat Marinova (30) is gewurgd en waarschijnlijk mishandeld. Het is de derde moord op een Europese journalist in een jaar tijd, na de bomaanslag waarbij de Maltese Daphne Galizia omkwam en de moord op de Slowaak Jan Kuciak. Die twee journalisten deden allebei onderzoek naar corruptie.