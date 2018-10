Australiërs protesteren tegen reclame op Sydney Opera House

Het is het meest iconische gebouw van Australië, het Sydney Opera House. Met zijn kenmerkende expressionistische ‘zeilen’ als dak, ontworpen door de Deense architect Jørn Utzon, staat het gebouw al ruim tien jaar op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Maar die witte zeilen zijn de afgelopen week onderwerp van een verhitte discussie in Australië. Dinsdag verzamelden zich volgens persbureau AP zelfs duizenden demonstranten voor het wereldberoemde gebouw. Zij willen niet dat het dak van het operahuis gebruikt wordt als billboard. De eigenaar van het gebouw, de regering van de deelstaat New South Wales, projecteerde dinsdagavond namelijk een enorme reclame op het dak voor de Everest Cup, de grootse paardenrace ter wereld die voor het tweede jaar op rij wordt gehouden.

Gokindustrie

Demonstranten riepen dinsdagavond (Australische tijd) “schande” en probeerden met zaklampen de projectie te verhinderen. De tegenstanders zien dit als de commercialisatie van werelderfgoed.

Ook de directeur van het operahuis vindt dat het iconische dak van het gebouw niet gebruikt moet worden voor commerciële doeleinden. Louise Herron zei vrijdag tijdens een uitzending van de radozender 2GB: “Dit is geen billboard.”

Meer dan 250.000 mensen tekenden daarna een petitie waarmee zij hun steun uitspraken voor Herron. Maar de premier van de Australische deelstaat New South Wales gaf toch toestemming voor de tien minuten durende projectie van de reclame. Tegenstanders van de gokindustrie zeggen dat dit het bewijs is van de macht van de paardenrace-industrie.

Schilderen

Premier Scott Morrison kwam de organisator van de paardenrace Racing NSW te hulp en vroeg zich vrijdag op 2GB af “waarom men zo moeilijk doet”: “Het is niet alsof ze het schilderen. Dit is een van de grootste evenementen van het jaar. Waarom gebruiken we dan niet het grootste billboard dat we hebben?”

De populaire radiohost Alan Jones van 2GB, uitgesproken voorstander van de racereclame, riep tijdens een uitzending op tot het ontslag van directeur van de opera Herron. Daarna liepen de gemoederen nog verder op.

Toch is het niet voor het eerst dat iets op het gebouw wordt geprojecteerd. Eerder werden er ook wel eens artistieke projecties getoond op het dak van het operahuis, en in 2015 werd het logo van het nationale rugbyteam van Australië op het dak geprojecteerd.