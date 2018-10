Zitting Holleeder geschrapt door problemen met vervoer

De zitting in het Holleeder-proces die maandag stond gepland in de rechtbank Amsterdam Osdorp gaat niet door. Volgens de rechtbank komt dit door problemen met het vervoer van de kroongetuige. Maandag zou het verhoor van Peter La S. beginnen.

Het Openbaar Ministerie bevestigt ook dat de zitting maandag “door omstandigheden” niet door kan gaan. Dinsdag wordt het proces hervat om 10.00 uur, voor zover bekend is dit mét de kroongetuige. Meer is er op dit moment nog niet bekend, verklaart ook een woordvoerder van de rechtbank desgevraagd.

Na Peter La S. wordt ook Fred R. gehoord. La S. en R. waren ook kroongetuigen in het ruim tien jaar durende liquidatieproces Passage, over een reeks onderwereldmoorden tussen 1993 en 2006.

‘Osdorp eerst’

Het is wachten op de verklaring over “Osdorp eerst” van Peter La S. Voor Vieze Peter, zoals La S. bekendstond, waren deze woorden van Holleeder in 2005 een opdracht tot de moord van Kees Houtman. Op 2 november dat jaar werd de in Osdorp wonende hasjhandelaar Houtman doodgeschoten. La S. was hier zelf ook bij betrokken.

Peter La S. was lange tijd te bang om deze getuigenis te doen. Hij vreesde dat het Openbaar Ministerie hem niet voldoende bescherming zou kunnen bieden bij zo’n zware aantijging. Om die reden waren de ruggen maandag dan ook gerecht bij het nieuws dat de zitting niet doorging. Maar op dit moment lijkt er geen reden aan te nemen dat La S. zich zou hebben teruggetrokken.