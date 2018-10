Zeven arrestaties bij politieactie tegen drugs in Helmond

Bij een grootschalige politieactie tegen witwassen en drugs in Helmond zijn maandagochtend vroeg zeven mensen gearresteerd. Dat meldt de politie Oost-Brabant op haar Twitteraccount. Bijna zeventig agenten waren ingezet voor de actie.

De verdachten worden door de politie vastgehouden voor verder onderzoek. Hun huizen worden de rest van de dag doorzocht. Er zijn onder meer speurhonden ingezet om drugs en geld te traceren.

Lees ook: ‘Narcostaat’ Nederland groeit bijna ongehinderd. Een tolerante houding tegenover drugs maakt het drugscriminelen wel heel gemakkelijk.

Drugshandel en -overlast

De actie is onderdeel van een aantal strafrechtelijke onderzoeken naar drugshandel en -overlast in Helmond. De politie strijdt al jaren tegen het probleem. In 2016 legde zij beslag op 69 panden in Eindhoven en Helmond in een witwasonderzoek.

Vorig jaar riepen burgemeesters in de regio, waaronder de burgermoeder van Helmond, het kabinet op meer geld vrij te maken voor bestrijding van “ondermijnende criminaliteit”. In Noord-Brabant gaat dat vaak om drugsgerelateerde misdaad.

De politie belooft aan het eind van de dag de resultaten van het onderzoek bekend te maken via haar Twitterkanaal.