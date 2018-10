VN: Met grote ingrepen is de temperatuurstijging nog tot 1,5 graad te beperken

Het maakt een groot verschil of de aarde 1,5 graden opwarmt of 2 graden. Daarom moeten landen er alles aan doen om de temperatuurstijging beperkt te houden tot 1,5 graden Celsius. Dat is de conclusie van het rapport van het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) dat dit weekeinde is goedgekeurd door de landen van de VN.

Het rapport beschrijft hoe de mens de opwarming van de aarde aan het eind van de eeuw kan beperken tot 1,5 graad Celsius, vergeleken met de tijd voor de industriële revolutie. Inmiddels bedraagt die opwarming bijna 1 graden Celsius, hoofdzakelijk veroorzaakt door de toegenomen uitstoot van broeikasgassen. De opwarming leidt tot meer weersextremen (zware regenbuien, droogte, hittegolven), zeespiegelstijging en de verschuiving van klimaatzones.

Het rapport somt de gevolgen op van 1,5 graad Celsius opwarming voor het mondiale klimaat, voor ecosystemen en voor het halen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (bijvoorbeeld het bestrijden van armoede en ongelijkheid) die de VN zich voor 2030 hebben gesteld.

Het rapport komt voort uit de klimaattop in Parijs, in 2015. Daar werd afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 graden Celsius, en liefst tot 1,5 graad. De vraag kwam op of dat laatste nog wel haalbaar is. En zo ja, hoe.

Over het rapport is afgelopen week vergaderd in de Zuid-Koreaanse stad Incheon. De discussie beperkte zich tot de ‘samenvatting voor beleidsmakers’, die de wetenschappelijke bevindingen samenvat en vertaalt naar de politieke realiteit.

„Het was een emotioneel moment toen zaterdag rond drie uur ’s middags het rapport met een hamerslag werd goedgekeurd”, zegt Heleen de Coninck, een van de veertien hoofdauteurs van het rapport. De goedkeuring, zegt De Coninck, volgde na een marathonsessie die om half acht de avond ervoor was begonnen, en bijna ononderbroken was doorgegaan. „Er ging gejuich en geklap op in de zaal.”

In december bepalen de VN-landen in het Poolse Katowice of ze hun klimaatbeleid gaan aanscherpen op basis van het nieuwe rapport. De maatregelen die landen in het kader van het Parijs-akkoord hebben uitgestippeld, zijn bij lange niet genoeg om het doel van 1,5 graad te halen.