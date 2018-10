Verongelukte limousine New York was niet door keuring gekomen

De limousine die zaterdag in de Amerikaanse staat New York verongelukte, met twintig doden als gevolg, had eigenlijk de weg niet meer op gemogen. De auto kwam vorige maand niet door een keuring, meldt The New York Times. De chauffeur beschikte bovendien niet over het juiste rijbewijs om het voertuig te mogen besturen.

Bij het ongeluk kwamen alle zeventien passagiers van de limousine en de bestuurder om het leven. Een van de latere slachtoffers sms’te vlak voor de crash nog vanuit de limousine dat de wagen “niet in goede toestand verkeerde”. Volgens de autoriteiten waren er al vaker auto’s afgekeurd van het bedrijf dat de limousine verhuurde.

De luxe Ford reed zonder te stoppen een kruising op in de plaats Schoharie, ten noorden van de stad New York. Het voertuig boorde zich in een geparkeerde auto, waar niemand in zat, en vloog daarna door de bomen een ravijn in. Twee voetgangers die bij de klap werden geraakt, overleefden het ongeluk ook niet. Het kruispunt stond al bekend als gevaarlijk.

Veiligheidsgordel

Hoe het ongeluk gebeurde is nog onduidelijk. Volgens gouverneur Andrew Cuomo van New York moet uit onderzoek blijken of de ramp veroorzaakt is door een technisch mankement of door een fout van de chauffeur. Het is ook nog niet bekend of de passagiers een veiligheidsgordel droegen. In de staat New York is dat achterin een limousine niet verplicht. Volgens onderzoekers zaten de meeste slachtoffers na het ongeluk nog in de auto.

De dodelijke slachtoffers in de limousine waren een groep jonge vrienden en familieleden, die op weg waren naar een verjaardagsfeest. Onder de doden waren twee pasgetrouwde stellen, vier zussen uit één gezin en twee broers uit een ander gezin.

De crash met de limousine is het dodelijkste ongeluk met een vervoersmiddel in de Verenigde Staten sinds 2009. Toen stortte bij de stad Buffalo, ook in de staat New York, een passagiersvliegtuig neer. Daarbij vielen 49 doden.

De kruising waar het ongeluk gebeurde: