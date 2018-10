‘UWV betaalt uitkering aan mensen die niet zijn ontslagen’

Het UWV betaalt werkloosheidsuitkeringen aan mensen die niet ontslagen zijn, maar zelf hun baan hebben opgezegd. De uitkeringsinstantie controleert ww-aanvragen amper, zodat mensen die ten onrechte een verzoek doen om een uitkering, alsnog geld krijgen. Dat meldt het actualiteitenprogramma Nieuwsuur maandag.

Volgens Nieuwsuur weet het UWV al een paar jaar van het probleem. Hoeveel mensen misbruik maken van de ww-regeling, is niet duidelijk. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken waren maandagavond niet bereikbaar voor commentaar. Tegen Nieuwsuur zeggen de uitkeringsverstrekker en het ministerie dat aanvragen alleen “bij twijfel” onderzocht worden.

Vooral arbeidsmigranten zouden onterecht een ww-uitkering ontvangen. Nieuwsuur sprak met een aantal uitzendbureau’s, die dat beeld bevestigen. De eigenaar van een arbeidsbureau in het Zuid-Hollandse De Lier zegt “een heel duidelijk patroon” te zien:

“Arbeidskrachten komen hier naar Nederland om een strikt aantal dagen te werken, totdat ze recht hebben op ww. Vervolgens laten ze alles uit hun handen vallen, vragen ww aan en zitten die helemaal uit. Daarna beginnen ze opnieuw.”

Fraude via tussenpersonen

Vorige maand bleek uit een andere onthulling van Nieuwsuur dat Poolse arbeidsmigranten op grote schaal frauderen met ww-uitkeringen. Via tussenpersonen laten ze zich een uitkering uitbetalen, terwijl ze niet in Nederland wonen maar in Polen. Dat is tegen de wet: wie een uitkering krijgt, moet in Nederland verblijven.

Een week geleden beloofde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) beterschap. Het UWV zou voortaan de adressen van arbeidsmigranten met een ww-uitkering strenger gaan controleren. Ook zei Koolmees dat de uitkeringsinstantie de tussenpersonen van wie de arbeidsmigranten gebruikmaken gaat registreren.