Twaalf doden door noodweer Midden-Amerika

In Midden-Amerika zijn de afgelopen dagen twaalf doden gevallen bij overstromingen en landverschuivingen door hevige regenval. Ook zijn duizenden mensen geëvacueerd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van lokale autoriteiten. De regio wordt al dagen geteisterd door de tropische storm Michael.

Honduras is het zwaarst getroffen. Hier vielen zes doden en moesten zevenduizend getroffenen hun huis verlaten. Op sociale media zijn beelden te vinden van verwoeste huizen, ondergelopen straten en wegen die volledig zijn afgesloten door modderstromen.

In Nicaragua kwam een visser om het leven nadat zijn boot kapseisde, twee andere mensen verdronken. In El Salvador stierven twee mensen toen een boom op een auto viel. In Costa Rica kwam een iemand om het leven door het noodweer.

Op weg naar de VS

De storm Michael is momenteel onderweg naar het noorden, richting de Verenigde Staten. Volgens een meteoroloog van CNN zal de storm waarschijnlijk aanzwellen tot een orkaan. Verwacht wordt dat Michael woensdag in de staat Florida aankomt.

De regio wordt vaker getroffen door tropische stormen. Vorig jaar kwamen bijna vijftig mensen om het leven toen de storm Nate door Midden-Amerika raasde.