Trump is ‘niet van plan’ om Rosenstein te ontslaan

Trump herhaalt: niet van plan om Rosenstein te ontslaan

Donald Trump is voorlopig niet van plan om onderminister van Justitie Rod Rosenstein te ontslaan. Dat zei de president maandag nog maar eens aan boord van het presidentiële Air Force One-vliegtuig. Ook Rosenstein zelf was daarbij.

Enkele weken geleden kwamen via The New York Times berichten naar buiten dat de onderminister zou twijfelen aan Trumps geschiktheid voor het presidentschap. Ook zou hij hebben overwogen om gesprekken met Trump op te nemen om zo het inroepen van het 25ste amendement van de Grondwet (over het afzetten van de president) te rechtvaardigen. Vrij snel daarna deed het gerucht de ronde dat de president van plan was om Rosenstein, die toch al geregeld onderwerp was van Trumps Twitter-berichten, te ontslaan.

Rosenstein is verantwoordelijk voor de aanstelling van Robert Mueller, die de banden tussen Rusland en de entourage van Trump ten tijde van de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt. Trump heeft meermaals laten blijken ongelukkig te zijn met het nog altijd uitdijende onderzoek, maar Rosenstein zelf heeft tot nu toe geen krimp gegeven. Zijn baas, minister van Justitie Jeff Sessions, heeft zich verschoond van bemoeienis met dat onderzoek aangezien hij zelf nauw betrokken was bij de Trump-campagne.

Door Rosenstein te ontslaan zou Trump mogelijk iemand op die plek kunnen zetten die wel bereid is de aanstelling van Mueller te beëindigen wanneer de president daarom vraagt. Rosenstein zelf noemde het artikel in The New York Times "inaccuraat en feitelijk onjuist". Een woordvoerder van het ministerie zei echter dat Rosenstein zijn uitspraken wel had gedaan maar dat het om sarcasme ging.