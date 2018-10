The Presidential Podcast 59: Democratie op de weegschaal

Hoe bestendig is die overwinning in het licht van de komende verkiezingen? En wat ging er, onderweg, stuk aan democratische waarden? VPRO-presentator Chris Kijne en NRC-correspondent Bas Blokker spreken erover in deze nieuwe Presidential Podcast.

Neem een abonnement op The Presidential Podcast in iTunes of beluister op Stitcher.

Er is ook een RSS feed.

Lees ook: VS worstelen met Kavanaugh, Twitter lanceert hashtag #WhyIDidntReport