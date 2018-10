Schrijver Dirk Ayelt Kooiman overleden

De Nederlandse schrijver Dirk Ayelt Kooiman (1946) is op 2 oktober overleden. Dat bevestigt uitgeverij De Harmonie aan persbureau ANP. Kooiman werd 72 jaar.

De uitvaart van de schrijver, die in 1971 met de verhalenbundel Manipulaties debuteerde, heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. Kooiman brak in 1982 door met de oorlogsroman Montyn, waarin hij het levensverhaal van de graficus Jan Montyn beschreef. Montyn vocht onder meer aan de zijde van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor zijn roman De grote stilte ontving Kooiman in 1977 de Van der Hoogtprijs. Kooiman schreef ook een aantal film- en televisiescripts en richtte in 1974 het literaire tijdschrijft De Revisor op.