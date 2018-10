President Bangladesh stemt in met wet die persvrijheid beperkt

De president van Bangladesh heeft maandag ingestemd met een omstreden wet die de persvrijheid in het land verder beperkt, meldt persbureau Reuters. Volgens de Digital Security Act kunnen kritische Bengalen tot tien jaar celstraf krijgen voor het “verspreiden van propaganda”. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat de wet gebruikt zal worden om journalisten en activisten de mond te snoeren.

In de wet is ook opgenomen dat mensen die op “illegale wijze” toegang verkrijgen tot informatie over staatsaangelegenheden, tot veertien jaar celstraf kunnen krijgen. De wet geeft de Bengaalse politie bovendien de mogelijkheid mensen te arresteren van wie zij alleen maar vermoeden dat ze een misdaad zouden kunnen begaan.

Persvrijheid onder druk

Mensenrechtenorganisaties uiten al jaren zorgen over het gebrek aan persvrijheid in Bangladesh. Het beleid in het land is gericht op het beperken van journalistieke vrijheden. Zo mogen publicaties niet “anti-staat” zijn, “de nationale ideologie ridiculiseren” of “inconsistent zijn met de Bengaalse cultuur”.

Onder meer de Commonwealth Journalists Association (CJA) en Human Rights Watch (HRW) zijn bang dat het vijandige klimaat jegens journalisten versterkt wordt met de nieuwe wet. Brad Adams, de directeur van de Aziatische tak van HRW noemt de wet censuur.

“De nieuwe Digital Security Act is een duidelijke overtreding van de internationale wetgeving over vrijheid van meningsuiting. De wet kan gebruikt worden om kritische stemmen op grote schaal te onderdrukken.”

De Digital Security Act werd vorige maand al goedgekeurd door het parlement van het Zuidoost-Aziatische land. Nu president Abdul Hamid heeft ingestemd is de wet officieel goedgekeurd.